طريقة عمل مبروشة تارت مربى كيك باستا فلورا حلويات سريعة

طريقة عمل مبروشة أو تارت مربى باستا فلورا كيك لذيذ بمكونات غنية ومشبعة بالكثير من النكهات التي لها مذاق لا يقاوم، ومكونات مبروشة كيك أو تارت مربى بسيطة جدا متوفرة بكل منزل وحلى إقتصادي سهل وسريع، ولا تحتاج أيضا إلى كثير من الوقت أو الجهد، وتعد من حلويات القديمة التي كانت تعد منذ القدم بوصفات الأجداد وتتوالي صنعها في كثر من منازل لما لها من طعم رائع، تحضر في المناسبات والاعياد وتعد أيضا بمناسبة اقتراب مولد نبوي شريف تعد كحلى صحي مشبع غني بالفوائد، كيك مبروشة حلويات مكس ما بين الكيك وقوام البسكويت فهي أشبه بالتارت مغطى بالمربى، كما يمكن أن تزين بالسكر الناعم أو المكسرات المجروشة ولها طابع جمالي وطعم لذيذ، ومكونات غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات العالية القيمة الغذائية المناسبة لكل أفراد الأسرة خاصة الأطفال فتعالوا معنا نتعلم طريقة عمل مبروشة كيك تارت مربى البسيطة وسهلة التحضير. طريقة عمل مبروشة تارت مربى باستا فلورا عدد 2 كوب وربع الكوب من دقيق الأبيض. كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من زبدة مذابة أو بحرارة الغرفة. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب زيت نباتي. نصف ملعقة كبيرة بشر ليمون القشرة. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 4 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر. عدد 4 ملاعق كبيرة من مربى المفضلة لديكم. خطوات عمل مبروشة تارت مربى بالمنزل في وعاء عميق ضعي كل من البيض مع السكر والفانيليا، واستخدمي مضرب كهربائي واخفقي مكونات معا حتى تتجانس ويذوب السكر تماما، ثم يضاف زيت وزبدة طرية مع الخفق مستمر.

ثم نضيف عليه دقيق وبيكنج بودر المنخول، وبرش الليمون، وتعجن مكونات معا جيدا باليدين حتى تحصلي على عجينة متماسكة قطعة واحدة مثل عجينة بسكويت.

ثم قسمي العجينة إلى نصفين ونصف قسمية إلى نصفين، وتغلف بكيس من نايلون، وتدخل العجينة إلى ثلاجة أو فريزر حتى تتجمد تماما ربع عجينة.

ثم تفرد العجينة المتبقية في صينية مدهونة بالقليل من سمن أو زبدة، وتوزع على الوجه المربى فوقها بالتساوي، وتخرج العجينة التي داخل الفريزر وتبشر جيدا فوق العجينة بالمبشرة حتى تغطى تماما المربى.

ثم تدخل الصينية في الفرن الساخن على حرارة عالية 180 مئوية، وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى تخرج صينية من الفرن بعد أن تنضج.

وتترك خارجا حتى تبرد تماما، وتقطع المبروشة أو تارت مربى، وتوضع في طبق تقديم، وتقدم دافئة أو باردة. طريقة عمل مبروشة تارت مربى باستا فلوراخطوات عمل مبروشة تارت مربى بالمنزل الوسوم

طريقة عمل مبروشة أو تارت مربى باستا فلورا كيك لذيذ بمكونات غنية ومشبعة بالكثير من النكهات التي لها مذاق لا يقاوم، ومكونات مبروشة كيك أو تارت مربى بسيطة جدا متوفرة بكل منزل وحلى إقتصادي سهل وسريع، ولا تحتاج أيضا إلى كثير من الوقت أو الجهد، وتعد من حلويات القديمة التي كانت تعد منذ القدم بوصفات الأجداد وتتوالي صنعها في كثر من منازل لما لها من طعم رائع، تحضر في المناسبات والاعياد وتعد أيضا بمناسبة اقتراب مولد نبوي شريف تعد كحلى صحي مشبع غني بالفوائد، كيك مبروشة حلويات مكس ما بين الكيك وقوام البسكويت فهي أشبه بالتارت مغطى بالمربى، كما يمكن أن تزين بالسكر الناعم أو المكسرات المجروشة ولها طابع جمالي وطعم لذيذ، ومكونات غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات العالية القيمة الغذائية المناسبة لكل أفراد الأسرة خاصة الأطفال فتعالوا معنا نتعلم طريقة عمل مبروشة كيك تارت مربى البسيطة وسهلة التحضير. طريقة عمل مبروشة تارت مربى باستا فلورا عدد 2 كوب وربع الكوب من دقيق الأبيض. كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من زبدة مذابة أو بحرارة الغرفة. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب زيت نباتي. نصف ملعقة كبيرة بشر ليمون القشرة. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 4 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر. عدد 4 ملاعق كبيرة من مربى المفضلة لديكم. خطوات عمل مبروشة تارت مربى بالمنزل في وعاء عميق ضعي كل من البيض مع السكر والفانيليا، واستخدمي مضرب كهربائي واخفقي مكونات معا حتى تتجانس ويذوب السكر تماما، ثم يضاف زيت وزبدة طرية مع الخفق مستمر.

ثم نضيف عليه دقيق وبيكنج بودر المنخول، وبرش الليمون، وتعجن مكونات معا جيدا باليدين حتى تحصلي على عجينة متماسكة قطعة واحدة مثل عجينة بسكويت.

ثم قسمي العجينة إلى نصفين ونصف قسمية إلى نصفين، وتغلف بكيس من نايلون، وتدخل العجينة إلى ثلاجة أو فريزر حتى تتجمد تماما ربع عجينة.

ثم تفرد العجينة المتبقية في صينية مدهونة بالقليل من سمن أو زبدة، وتوزع على الوجه المربى فوقها بالتساوي، وتخرج العجينة التي داخل الفريزر وتبشر جيدا فوق العجينة بالمبشرة حتى تغطى تماما المربى.

ثم تدخل الصينية في الفرن الساخن على حرارة عالية 180 مئوية، وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى تخرج صينية من الفرن بعد أن تنضج.

وتترك خارجا حتى تبرد تماما، وتقطع المبروشة أو تارت مربى، وتوضع في طبق تقديم، وتقدم دافئة أو باردة. طريقة عمل مبروشة تارت مربى باستا فلوراخطوات عمل مبروشة تارت مربى بالمنزل

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