اسرع طريقة لعمل ألذ حلى بالحليب بمكونات اقتصادية جدًا بدون فرن أو بيض

الحلويات من أهم الأكلات التي نعشق تناولها يومياً سواء في الصباح أو في المساء، ولذلك يحرصن جميع الأمهات على صنع الحلويات الخفيفة والشهية واللذيذة التي يعشقها جميع أفراد الأسرة، لذلك حرصنا على تقديم أفضل طريقة لتحضير حلى الحليب هذا الحلي الخفيفة واللذيذ الذي يستطيع الجميع تحضيره في أسرع وقت، كما أن هذا النوع من الحلويات من الأكلات المغذية جدًا الأطفال لأنه يساعد على تقوية العظام والعضلات بسبب الحليب، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير هذا الحلى الرائع.

سنقدم لكم أولاً مكونات هذا الحلى الرائع الذي يحتوي على مكونات متواجدة في جميع البيوت فهو من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدًا، ومكوناته هي:

لتر من الحليب.

كوب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزبدة النباتي ويمكن استبدالها بالسمن.

معلقة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقتين من النشا.

كوب ونصف من الماء.

هذه هي مكونات حلى الحليب من المؤكد أنها تتواجد في جميع البيوت.

بعد أن اطلعنا على مكونات حلى الحليب و شاهدنا كم هي اقتصادية جدًا ومغذية للجسم سنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:

أولًا عليك بإحضار صينية التقديم و فرد القليل من الزبدة لكي لا يلتصق الحلى.

نقوم بتحضير الحلى من خلال وضع إناء كبير على النار وإضافة الزبدة حتى تذوب.

ثم إضافة كوب الدقيق المنخول وتقليبهم حتى يمتزجا ثم نضع الحليب بالتدريج.

لابد من الاستمرار في التقليب بمضرب يدوي حتى يمتزجا جميع المكونات.

نضيف نصف كوب من السكر ونقلبهم حتى يصبح القوام متماسك قليلاً.

نضع الخليط في صينية التقديم ونقوم بفرده.

الآن نقوم بتحضير الصوص من خلال إحضار وعاء نضع بداخله كوب ونصف من الماء مع ملعقتين من النشا ونقلبهم.

نضع في إناء على النار كوب من السكر حتى يتم الذوبان ونضيف الماء بالنشا مع التقليب.

نستمر في التقليب حتى يصبح سائل.

نقوم بفرده على الحليب و نقوم بتقديمه للطعام.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة تحضير حلى الحليب اللذيذ بمكونات اقتصادية جدًا ومتوفره في جميع البيوت.