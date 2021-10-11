طريقة عمل عجينة البيتزا طرية وهشة وغير مكتومة بطريقة المحلات

عجينة البيتزا، البيتزا هي من الاكلات التس يحبها الكثيرين منا وتعتبر الوجبة الاساسية عندما تفكر في تناول الغداء بالخارج فهي من اشهي المخبوزات والتي يحبها الكبار والصغار وعلى الرغم من اننا نقوم بعملها بالبيت بمختلف الاطعمة الا اننا نفضل تناولها في الخارج لطعمها الشهي والمختلف عن البيت والسبب الرئيسي هو نجاح العجينة فالعجينة في المحلات مختلفة تماماً عن عجينة البيت لذلك نفضل تناولها بالخارج ولكن من اليوم سنعرف سر عجينة المحلات تابع معنا السطور القادمة. طريقة عمل عجينة البيتزا: طريقة عمل عجينة البيتزا: المكونات: كيلو من الدقيق متعدد المخبوزات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ربع ملعقه صغيرة من السكر

رشة ملح

استعمال ماء دافئة

ربع كوب من زيت النباتي صلصة طماطم.

جبن موتزاريلا او جبنة رومي مبشورة.

الفلفل الأسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار كوب به نصفه ماء ونضع به السكر والخميرة ونقوم بتغطيتها ونتركها جانباً.

ونحضر وعاء مناسب نضع به الدقيق والزيت ونقوم بخلطهم جيداً حتى يدخل الزيت في الدقيق ثم نضع الخميرة والماء تدريجياً ونقوم بعجنهم جيداً لمدة ربع ساعة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة، ثم نقوم بتغطيتها لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها وتختمر.

ثم نقوم برش بعض الدقيق على رخامة مستوية ثم نقوم بعجنها مرة أخرى ثم نتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باحضار صينية البيتزا ثم نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة .

ثم نقوم بوضع صلصة الطماطم ثم بوضع المكونات الموجودة لديكي سواء بسطرمة او تونة او فراخ أو لحمة مفرومة.

ثم نقوم بإشعال فرن البوتاجاز على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نقوم بادخال صينية البيتزا، ونتركها لمدة ربع ساعة.

وبعد ان تحمر حروف العجينة نقوم باشعال الشواية واضافة الجبنة الموتزريلا او الجبنة الرومي حسب المتاح والزيتون حتى تسيح الجبنة.

ويتم تقطيعها ساخنة حتى لا تنشف العجينة ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم مع الشيبسي والمخلل والبيبسي. اسرار نجاح عجينة البيتزا: لضمان نجاح عجينة البيتزا هو العجن الكثير عجنها لمدة ربع ساعة على سطح مستوى.

يجب ان يكون نوع الدقيق جيد

يجب ان تكون الخميرة غير منتهية الصلاحية. المكونات:طريقة التحضير:اسرار نجاح عجينة البيتزا: الوسوم

عجينة البيتزا، البيتزا هي من الاكلات التس يحبها الكثيرين منا وتعتبر الوجبة الاساسية عندما تفكر في تناول الغداء بالخارج فهي من اشهي المخبوزات والتي يحبها الكبار والصغار وعلى الرغم من اننا نقوم بعملها بالبيت بمختلف الاطعمة الا اننا نفضل تناولها في الخارج لطعمها الشهي والمختلف عن البيت والسبب الرئيسي هو نجاح العجينة فالعجينة في المحلات مختلفة تماماً عن عجينة البيت لذلك نفضل تناولها بالخارج ولكن من اليوم سنعرف سر عجينة المحلات تابع معنا السطور القادمة. طريقة عمل عجينة البيتزا: طريقة عمل عجينة البيتزا: المكونات: كيلو من الدقيق متعدد المخبوزات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ربع ملعقه صغيرة من السكر

رشة ملح

استعمال ماء دافئة

ربع كوب من زيت النباتي صلصة طماطم.

جبن موتزاريلا او جبنة رومي مبشورة.

الفلفل الأسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار كوب به نصفه ماء ونضع به السكر والخميرة ونقوم بتغطيتها ونتركها جانباً.

ونحضر وعاء مناسب نضع به الدقيق والزيت ونقوم بخلطهم جيداً حتى يدخل الزيت في الدقيق ثم نضع الخميرة والماء تدريجياً ونقوم بعجنهم جيداً لمدة ربع ساعة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة، ثم نقوم بتغطيتها لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها وتختمر.

ثم نقوم برش بعض الدقيق على رخامة مستوية ثم نقوم بعجنها مرة أخرى ثم نتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باحضار صينية البيتزا ثم نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة .

ثم نقوم بوضع صلصة الطماطم ثم بوضع المكونات الموجودة لديكي سواء بسطرمة او تونة او فراخ أو لحمة مفرومة.

ثم نقوم بإشعال فرن البوتاجاز على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نقوم بادخال صينية البيتزا، ونتركها لمدة ربع ساعة.

وبعد ان تحمر حروف العجينة نقوم باشعال الشواية واضافة الجبنة الموتزريلا او الجبنة الرومي حسب المتاح والزيتون حتى تسيح الجبنة.

ويتم تقطيعها ساخنة حتى لا تنشف العجينة ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم مع الشيبسي والمخلل والبيبسي. اسرار نجاح عجينة البيتزا: لضمان نجاح عجينة البيتزا هو العجن الكثير عجنها لمدة ربع ساعة على سطح مستوى.

يجب ان يكون نوع الدقيق جيد

يجب ان تكون الخميرة غير منتهية الصلاحية. المكونات:طريقة التحضير:اسرار نجاح عجينة البيتزا:

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