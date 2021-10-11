أقوى وصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافته في 3 أيام بدون غسل، نقدم لك اليوم سيدتي على طبق من ذهب السر الهندي لزيادة نمو الشعر بسرعة فائقة وعلاج الصلع، فوصفة اليوم هي وصفة ستجعل شعرك ينمو بسرعة الصاروخ بزيادة في طوله وكثافته في آن واحد، وتعمل في نفس الوقت على معالجة تساقط الشعر وتنبت الشعر بالمناطق الصلعاء. سنحتاج إلى القرنفل أو ما يسمى بالمسمار كمكون أساسي فالقرنفل يعتبر من أحد أهم المكونات الطبيعية التي لها نتائج مذهلة في العناية بالشعر، كما يدخل في تحضير كثير من المستحضرات التجميلية الخاصة في العناية بالشعر، وذلك لأنه يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تساعد على إصلاح الشعر التالف وحماية الرأس من مشكلتي الصلع والتساقط.

أقوى وصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافته

الوصفة الأولى والأقوى في مسألة تطويل الشعر وزيادة سماكته تتكون مقاديرها من ملعقة كبيرة من حبوب القرنفل، ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض، إضافة إلى كوب من الماء. في البداية نحضر إناء قابل للطهي ونضيف إليه مقدار القرنفل والأرز الأبيض بالإضافة إلى الماء، ثم نرفع الإناء على النار ليتم غلي المكونات لمدة 5 دقائق، بعد ذلك نطفئ النار ونقوم بتصفية المُغلى بواسطة مصفاة لنحصل على محلول خالص، ثم نضعه في قنينة بخاخ لتخزينه.

نرش فروة الرأس والمناطق الصلعاء بهذا المحلول ثم تدلك فروة الرأس جيداً بأطراف الأصابع، ويمكنك تركه على الشعر بدون غسل حتى الإستحمام أو يمكنك تركه على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بعد ذلك. ستلاحظون من الاستخدام الأول أن شعركم سيتوقف عن التساقط نهائياً، وسينبت لكم شعر في أماكن الفراغات والصلع وسيصبح شعركم طويل وكثيف أيضاً، يمكنكم تكرار إستخدامه مرتين في الأسبوع.

تكثيف وتطويل الشعر بدون غسل

الوصفة الثانية لتسريع نمو الشعر الضعيف وزيادة كثافته تتكون مقاديرها من ملعقة من مسحوق القرنفل المطحون، 3 أوراق من أوراق الغار، فص ثوم، كوب ماء، وبعد هذه الوصفة ينبغي عليك غسل الشعر بمنقوع البقدونس للتخلص من رائحة الثوم. نحضر قدر ونضيف إليه مسحوق القرنفل، أوراق الغار، فص الثوم بالإضافة إلى الماء ثم نرفعه على النار ليتم غلي المكونات جيداً لمدة 7 دقائق، بعد تغير لون الماء إلى اللون البني نطفئ النار ونصفي الخليط ونضع المحلول الناتج في قنينة بخاخ. نسكب هذا المحلول على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ثم يتم لف الشعر بقبعة استحمام، ويترك لمدة ساعة كاملة وبعدها يغسل الشعر جيداً، ويمكنك تحضير كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجة ويكرر إستخدام هذا المحلول مرة في الأسبوع.