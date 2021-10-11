حضري ساندوتش شاورما الدجاج اللذيذ في خبز الصاج بكل سهولة وأحلى من المطاعم

شاورما الدجاج تعد من أشهر السندوتشات الجاهزة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، ومحبين الدجاج، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد أروع منه، ورائحة مدهشة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم مذاقها أروع. طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل المكونات 500 جرام من شرائح صدور الدجاج.

100 جرام زيت زيتون.

كوب صغير عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الفلفل الأحمر المجفف.

ملعقة متوسطة من الملح.

كأس كبير من الزبادي.

كوب صغير من شرائح الطماطم.

نصف كوب كبير من شرائح الخيار المخلل.

100 جرام من شرائح الخس. مقادير خبز الصاج ثلاث كؤوس كبيرة من الدقيق.

ربع لتر من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان من السكر.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير شاورما الدجاج اخلطي عصير الليمون مع شرائح صدور الدجاج، والملح، وزيت الزيتون، والزبادي، والملح والفلفل، والبهارات، والفلفل الاحمر جيدا. بعد ذلك ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة، حتى تتبل جيدا. ثم ضعي وعاء حراري به ملعقة كبيرة من الزبدة على النار، ثم ضعي به خليط الدجاج. بعد ذلك اتركيها لمدة ربع ساعة حتى تنضج، وبذلك تصبح شاورما الدجاج جاهزة. طريقة تحضير خبز الصاج امزجي الخميرة مع السكر، ومقدار الماء، ثم اتركيهم جانبا لمدة 20 دقيقة، حتى يتفاعلوا. ضيفي الدقيق تدريجيا إلى خليط الخميرة، ثم ضيفي إليهم السكر، والملح، والبيضة، ثم امزجيهم جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة. قسمي العجينة إلى عدة دوائر، ثم قومي بفرد كل دائرة، ثم ضعي الخبز على الصاج داخل الفرن، على درجة حرارة متوسطة، لمدة ثلث ساعة حتى ينضج الخبز. قومي بإخراج خبز الصاج، ثم ضعيه جانبا، لكي يهدأ. وزعي كمية مناسبة من الثومية فوق خبز الصاج، ثم وزعي فوقها كمية مناسبة من الشاورما. ضعي شرائح مخلل الخيار فوق الشاورما، ثم شرائح الطماطم، ثم شرائح الخس، ثم قومي بلف خبز الصاج، حتى تصبح شاورما الدجاج مثل المطاعم جاهزة للتقديم. طريقة تحضير شاورما الدجاجطريقة تحضير خبز الصاج الوسوم

شاورما الدجاج تعد من أشهر السندوتشات الجاهزة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، ومحبين الدجاج، لأنها تتميز بمذاق لا يوجد أروع منه، ورائحة مدهشة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم مذاقها أروع. طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل المكونات 500 جرام من شرائح صدور الدجاج.

100 جرام زيت زيتون.

كوب صغير عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الفلفل الأحمر المجفف.

ملعقة متوسطة من الملح.

كأس كبير من الزبادي.

كوب صغير من شرائح الطماطم.

نصف كوب كبير من شرائح الخيار المخلل.

100 جرام من شرائح الخس. مقادير خبز الصاج ثلاث كؤوس كبيرة من الدقيق.

ربع لتر من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان من السكر.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير شاورما الدجاج اخلطي عصير الليمون مع شرائح صدور الدجاج، والملح، وزيت الزيتون، والزبادي، والملح والفلفل، والبهارات، والفلفل الاحمر جيدا. بعد ذلك ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة، حتى تتبل جيدا. ثم ضعي وعاء حراري به ملعقة كبيرة من الزبدة على النار، ثم ضعي به خليط الدجاج. بعد ذلك اتركيها لمدة ربع ساعة حتى تنضج، وبذلك تصبح شاورما الدجاج جاهزة. طريقة تحضير خبز الصاج امزجي الخميرة مع السكر، ومقدار الماء، ثم اتركيهم جانبا لمدة 20 دقيقة، حتى يتفاعلوا. ضيفي الدقيق تدريجيا إلى خليط الخميرة، ثم ضيفي إليهم السكر، والملح، والبيضة، ثم امزجيهم جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة. قسمي العجينة إلى عدة دوائر، ثم قومي بفرد كل دائرة، ثم ضعي الخبز على الصاج داخل الفرن، على درجة حرارة متوسطة، لمدة ثلث ساعة حتى ينضج الخبز. قومي بإخراج خبز الصاج، ثم ضعيه جانبا، لكي يهدأ. وزعي كمية مناسبة من الثومية فوق خبز الصاج، ثم وزعي فوقها كمية مناسبة من الشاورما. ضعي شرائح مخلل الخيار فوق الشاورما، ثم شرائح الطماطم، ثم شرائح الخس، ثم قومي بلف خبز الصاج، حتى تصبح شاورما الدجاج مثل المطاعم جاهزة للتقديم. طريقة تحضير شاورما الدجاجطريقة تحضير خبز الصاج

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