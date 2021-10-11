قولي وداعاً للألم نهائيا.. كريم الفازلين المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

كريم الفازلين المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله، إزالة الشعر الزائد بالفازلين طريقة ترغب في التعرف عليها الكثير من السيدات حيث تعد من بين أفضل الطرق الطبيعية والتي تساعد على التحسين من شكل وملمس الجلد بالإزالة لمختلف الشعيرات التي تنمو على سطح الجلد والطبقة الخارجية للبشرة كما أنه تعد وسيلة إزالة للشعر تحد من الإصابة بجلد الإوزة حيث تظل الشعرة تحت الجلد ولا تستطيع اختراقه وتتواجد بسببها مسام على البشرة تؤدي لمظهر سيئ للجلد، وفيما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم ما يجب اتباعه من خطوات لتطبيق وتحضير كريم الفازلين المزيل للشعر، كما سنوضح أهم المكونات الأساسية لإزالة الشعر بالفازلين.

كريم الفازلين المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله

إزالة الشعر الزائد بالفازلين من الممكن أن تتم من خلال استعمال بعض المكونات والتي من أهمها ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقة فازلين.

ملعقة جل صبار.

ملعقة دقيق ترمس.

ملعقة حمص بودرة.

ملعقة نشا.

زيت زيتون.

زيت ياسمين.

زيت لوز.

ماء الورد.

كيف يمكن استعمال هذه الوصفة المتميزة

من الممكن أن يتم تحضير خليط الفازلين المزيل للشعر من خلال المزج ما بين جل الصبار والفازلين وتذويبهما بشكل جيد ومن ثم يتم وضع كمية من النشاء مع الحمص المطحون والترمس والتخفيف لهم بماء الورد والتقليب المستمر، ولا بد من إضافة الزيوت الطبيعية لتخفيف قوام الخليط وجعله رطب وناعم يسهل فرده على البشرة.

تطبيق خليط الفازلين على الجلد:

من السهولة تطبيق تلك التركيبة الطبيعية حيث أنها تعمل على التحسين من ملمس الجلد وتزيل أثر الشعر بكل سهولة، والتطبيق يكون بعد أن يتم غسل البشرة بشكل جيد بالماء ونوع غسول طبيعي ومن ثم يتم فرد قطعة صغيرة على البشرة، وحين استشعار جفافها على الجلد نقوم بنزعها بشكل مباشر وسنجد أنها قد أزالت وبمنتهى الكفاءة كل الشعر المتواجد على الجلد.

فوائد الفازلين على البشرة:

يعد هذا الخليط من بين أقوى مزيلات الشعر المتميزة، كما أنه يقضي على أي ملمس جاف أو خشن متواجد على الجلد كما أنه يعتبر من بين أقوى المقشرات الطبيعية.