طريقة تحضير كيكة كوكو ستار باستا أسهل وأشهر باونتي كيك في العالم، بأسهل طريقة وبمكونات من المنزل سوف نقوم معكم بتحضير ستار باستا كيك أحد افضل وأشهر كيكات الباونتي التي تقدم في أفضل مطاعم الحلويات. هي كيكة شوكولاتة يعلوها طبقة من كريمة جوز الهند وتُغطى بجناش شوكولاتة مما يمنحها مذاق أكثر من رائع، ويتم تناولها بعد الوجبة الأساسية كتحلية راقية وخفيفة على المعدة؛ لذا هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير كيكة الكوكو ستار باستا والتي يطلق عليها البعض كيكة الباونتي.

طريقة تحضير كيكة كوكو ستار باستا

لنبدأ أولاً بتحضير طبقة كيكة الشوكولاتة في الباونتي وهي تتكون من المقادير التالية:

نصف كوب من الماء الدافئ + كوب دقيق.

ثلث كوب من الحليب + ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب من السكر + نصف كوب كاكاو.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا + نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا + ربع ملعقة صغيرة من الملح.

لتحضير خليط كيك الكوكو ستار باستا يتم وضع جميع المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي حيث نبدأ بالماء الدافي يليه الحليب، ثم يتم اضافة الزيت والزبادي او الياغورت ثم السكر مع إضافة بيضة واحدة والخل الأبيض والفانيليا بالمقادير المذكورة، يتم الخلط جيدا لمدة دقيقة حتى تمام الاندماج ووضع الخلطة في وعاء عميق، في وعاء اخر يتم دمج المكونات الجافة سويا حيث يتم وضع الدقيق مع الكاكاو بالإضافة إلى البيكنج صودا والبيكنج بودر والملح.

أسهل باونتي كيك

يتم الدمج بين المكونات جيدا ثم اضافتها على الوعاء الاخر مع التقليب الجيد ويمكنك إضافة ملعقة من القهوة سريعة الذوبان مع المواد الجافة قبل الدمج، باستخدام قالب مقاس 22 سم ووضع نقاط زيت داخلها وورقة زبدة ثم وضع الخليط بداخلها، توضع في فرن درجة حرارته 180 لمدة تتراوح بين 20 الي 30 دقيقة، عند خروجها من الفرن يتم عمل ثقوب بها وإضافة نصف كوب من الحليب لتصبح هشة اكثر وهذه الخطوة اختياريه يمكنك الاستغناء عنها.

لتحضير كريمة جوز الهند يتم اضافة عبوة من بودرة الكريم شانتيه 150 جرام في وعاء عميق مع إضافة كوب من الحليب البارد، ثم يتم الخلط بواسطة مضرب كهربائي حتى يتحول إلى خليط متماسك بقوام سميك، ثم يتم اضافة 2 كوب من جوز الهند المفروم ناعم ثم الدمج جيدا حتى الحصول على كريمة جوز الهند المتماسكة، ثم يتم اضافتها وتوزيعها بالتساوي على كيكة الشوكولاتة وتوضع في الثلاجة حتى يتم تحضير جناش الشوكولاتة.

طريقة تجهيز جناش الشوكولاتة

يتم استخدام شوكولاتة دارك او شوكولاتة حليب حسب النوع المفضل لديكم، حيث يتم استخدام كوب ونصف من الشكولاتة مع كوب من الكريمة او القشطة، يتم وضع الكريمة على النار ثم إضافة الشوكولاتة والدمج جيدا حتى تذوب الشوكولاته بالكامل، وفي حال كان القوام ثقيل يمكنك إضافة حليب مع الدمج جيدا، ثم يتم اضافة الجناش على كريمة جوز الهند، ثم تترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتصبح جاهزة للتقديم.