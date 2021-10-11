10 حيل ماسكارا كل بنت محتاجة تعرفهم

الماسكارا تقريبا من اكتر المنتجات اللي كتير من البنات مش بيقدروا يستغنوا عنها ، لانها بتضيف كثافة وطول للرموش وبتظهر شكل العين وتوسعها ، وبما انها منتج معظمنا بيستخدمه يوميا ، هيكون مفيد انك تعرفي اسرارها عشان تستخدميها صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 حيل ماسكارا هتضمن لك اقصى استفادة منها.
افضل انواع ماسكارا:
قبل ما نعرف الحيل هنقولك على افضل انواع الماسكارا اللي تقدري تختاري منها المناسب ليكي.
– لتطويل الرموش: ماسكارا لاش برينسيس من ايسنس
ماسكارا لاش برينسيس من افضل انواع الماسكارا اللي بتساعد على تطويل وتكثيف الرموش كمان ، وبتدي تأثير الرموش الصناعية ، وفي منها نوعين الخضرا مضادة للماية ، والزرقا عادية.
– لتكثيف الرموش: ماسكارا فوليومنيز لاش براديس من لوريال
بتساعد على تكثيف الرموش وفي نفس الوقت خفيفة مش بتسبب تقل على الرموش ، مش بتتقشر او بتتكتل او بتسبب تلطيخ ، بتديكي رموش طويلة وكثيفة.
– لتأثير امتلاء الرموش: ماسكارا ذا فالسيز لاش ليفت من مايبيلين
الماسكارا دي هتدي تأثير امتلاء للرموش ، لانها مليانة بالالياف اللي بتدي حجم وطول درامتيكي زي تأثير الرموش الصناعية ، مش بتسبب تكتلات ولا تلطيخ.
– لتطويل وتكثيف الرموش: ماسكارا لاش بلاست فوليوم من كوفر جيرل
بتساعد على تطويل وتكثيف الرموش ، وده بيبين العين بشكل اوسع ، وهي اتصممت عشان تكثف كل رمش ، هي تقريبا بتضيف 10 اضعاف كثافة للرموش بشكل فوري ، بتغطي كل رمش من غير تكتل او تقشر.
– برايمر وماسكارا: Honest beauty extreme length mascara and lash primer
النوع ده اتنين في واحد ماسكارا وبرايمر مع بعض ، والتركيبة دي بتشتغل مع بعض لتطويل وتكثيف الرموش ، البرايمر بيغطي الرموش لتكوين قاعدة متساوية وتكثيف اللون ومساعدة الماسكارا تتحط بسلاسة على الرموش للحصول على طول دراماتيكي.
افضل حيل ماسكارا:
1- نضفي رموشك:
قبل ما تحطي الماسكارا الصبح ، اتأكدي انك شيلتي كل اثار مكياجك من اليوم السابق ، وضروري دايما انك تشيلي الماسكارا قبل النوم ، لكن مايضرش تنضيف رموشك مرة تانية الصبح باستخدام مزيل المكياج عشان تشيلي اي بقايا من الماسكارا او ماسكارا متقشرة لانها هتمنع تطبيق الجديدة بسلاسة على الرموش.
2- استخدمي طريقة الزجزاج:
استخدمي طريقة الزجزاج بفرشة الماسكارا على الرموش لان الطريقة دي هتديكي تأثير اكتر كثافة ، حطي الفرشة على جذور الرموش وحركيها بطريقة الزجزاج ببطء لفوق ، الطريقة دي هتدي تأثير كمان كأنك حاطه ايلاينر.
3- استبدلي الماسكارا بشكل منتظم:
التكتل يعتبر من اكتر غلطات الماسكارا وده بيحصل غالبا لما بتكون الماسكارا قديمة وناشفة ، حافظي دايما على استبدال الماسكارا بانتظام ، عادة المفروض تغيريها كل 3 – 6 شهور على حسب عدد مرات استخدامك ليها.
4- ماتضخيش عصاية الماسكارا جوه الانبوبة:
الافضل ما تحركيش عصاية الماسكارا داخل وخارج انبوبة الماسكارا ، لان ده بيأدي لدخول الهوا ، وبيخليها تنشف بسرعة ، وده بدوره بيأدي لتكوين تكتلات ، وبدل كده لفي العصاية جوه الانبوبة وانتي بتخرجيها للحصول على كمية متساوية من المنتج على العصاية.
5- استخدمي الماسكار الشفافة كجل للحواجب:
الماسكارا الشفافة تعتبر منتج رائع للحواجب ، استخدمي عصاية الماسكارا لتمشيط الحواجب في حركة تصاعدية ، ده هيساعد على تثبيت بودر الحواجب ، وهيساعد كمان على تحديد شكل شعر الحواجب.
6- اتني الفرشة:
فرشة الماسكارا العمودية مش مثالية لتغطية الرموش بشكل فعال ، تني فرشة الماسكارا هتسمح للمنتج يوصل للزوايا الدقيقة في العين ، وده هيدي كل رموشك تغطية متساوية.
7- اطالة عمر الماسكارا:
واحدة من الاسباب الرئيسية لجفاف الماسكارا هي تراكم المنتج حوالين فتحة الانبوبة اللي بيحصل لما بتحاولي تتخلصي من كمية الماسكارا الزيادة على العصاية ، بدل ما تفركي شعيرات العصاية على فتحة انبوبة الماسكارا ، اتخلصي من المنتج الزيادة بالمنديل ، لان تراكم المنتج حوالين فتحة الانبوبة مرة على مرة هينشف اكتر وهيقلل من عمر الماسكارا.
8- عدم الافراط في الكمية:
مع الماسكارا الكمية القليلة هتكون افضل ، التزمي بطبقتين كحد اقصى ، لان اكتر من كده هتقل رموشك وهتديها شكل عنكبوتي ، سيبي الطبقة الاولى تنشف تماما لمدة 30 ثانية ، وبعدها حطي الطبقة التانية لافضل نتيجة.
9- استخدمي الماسكارا الشفافة للوك طبيعي:
لو رموشك غامقة بشكل طبيعي ، استخدمي ماسكارا شفافة لتحديد الرموش من غير اللوك الدراماتيكي اللي بتعمله الماسكارا السودا ، اللوك هيطلع طبيعي.
10- ماتضيفيش ماية:
لو الماسكارا بدأت تنشف ، ممكن تفكري ان اضافة شوية ماية ليها هيكون حل كويس ، لكن ده هيخفف الماسكارا ومش هتديكي نتيجة مرضية على رموشك ، بدل كده ، لو نشفت منك انقعي انبوبة الماسكارا في كوباية ماية سخنة ، ده هيساعد على تنعيم الماسكارا وهيخليها اقل تكتل.
الفرق بين انواع الماسكارا المختلفة
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