معجزة كريم الفازلين والقرنفل في تبيض المناطق الحساسة وتعطيرها سواد سنين سيزول في ثواني

معجزة كريم الفازلين والقرنفل في تبيض المناطق الحساسة، من أهم ما يمكن أن نقوم به للعناية بالجلد وإكسابة الترطيب والتبييض وتتجدد خلايا الجلد بفعل تلك التركيبة الطبيعية المثالية والتي تعمل على منح البشرة وتزويدها بأهم العناصر الطبيعية والتي تزيد من جمالها ونضارتها وتقلل من تواجد الخطوط الرفيعة وتعمل على التعزيز من تواجد كولاجين البشرة وبالتالي نحصل على بشرة مفعمة بالنضارة والحيوية والشباب وفيما يأتي من مستعرض الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من التفصيل على أهم ما يجب اتباعه لتحضير هذه الوصفة، كما سنوضح أهم مكونات تلك التركيبة الطبيعية المعززة لبياض ورطوبة الجلد

معجزة كريم الفازلين والقرنفل في تبيض المناطق الحساسة

تبيض البشرة بالفازلين والقرنفل نحصل عليه ولكن لا بد من تواجد عدد من المكونات الطبيعية والتي تعمل على التحسين من جمال الجلد ورونقه وتجعله دائم الإشراقة ومفيد في جعل الجلد رطب مقاوم لتكون وانتشار الخطوط الرفيعة عليه، وفيما يأتي بيان بأهم المكونات الطبيعية المستعملة في تركيب وصفة القرنفل مع الفازلين المبيضة للجلد:

مكونات التركيبة:

بودرة قرنفل.

ملعقة فازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

زيت اللوز الحلو.

القليل من قطرات الليمون.

ملعقتان نشا.

كريم مرطب.

فيتامين إي.

كيف يمكن تحضير هذه الوصفة المبيضة للوجه

تعتبر الوصفة سهلة التحضير والاستعمال ونستطيع أن نحضرها من خلال استخدام وعاء عميق متسع نضع فيه كمية لمكونات التي قد سبق التعرف عليها في الفقرة السابقة ونقوم بتطبيقها وبعد ذلك نقوم باستخدام عبوة نضع فيها الخليط بحيث تكون العبوة محكمة الغلق، وذلك لضمان حفظا واستعمالها حال الحاجة، ولا حرج من التطبيق اليومي لتلك الوصفة المتميزة حيث أنها لا تحمل أي أثر جانبي على الجلد.

تطبيق خليط الفازلين والقرنفل على الجلد:

بالإمكان التطبيق في نهاية كل يوم قبل النوم بعد أن يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وغسول طبيعي وتجفيفه بشكل جيد ثم نحضر الكريم الطبيعي من القرنفل المعزز بالفازلين ونوم بأخذ طبقة وتكون رقيقة ونقوم بتوزيعها على الجلد ومن ثم نقوم بدهنه على البشرة وإبقائه على الجلد مدة حوالي ربع ساعة وبعدها يزال أثر الخليط.