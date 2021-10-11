طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة بشكل فوري ونتيجة مضمونة

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يعد كريم النشا وماء الورد من وصفات الرائعة في تفتيح البشرة وإعطاءه اللمعان والنضارة، وهذا الكريم يتكون من النشا وماء الورد اللذان يعملان على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، كما يحمي خلايا الجلد من التلف ويتخلص من ندبات الوجه، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير القناع في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة بالبشرة تعمل على تلفها، وكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لعمل كريم تفتيح للبشرة، وهنا يتم استخدام مواد طبيعية مئة بالمئة، وهي مواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح فوري بنتيجة رائعة.فوائد ماء الورد للبشرة
هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.
- يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.
- يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.
- يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.
- يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.
- يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.
يحتوي كريم النشا وماء الورد على عدة مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لإعداد كريم النشا وماء الورد لتفتيح فوري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة من العسل حتى نحصل على خليط كريمي.
- نغسل الوجه جيداً ونجففه ثم نضع عليه الكريم لمدة لا تقل عن ٢٠دقيقة حتى يجف.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ بعد ذلك بالماء البارد حتى تغلق المسام.
- بعد ذلك نجفف البشرة وسوف نلاحظ النتيجة الرائعة.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كريم النشا والليمون للتفتيح الفوري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر ٤ حبات من الليمون ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نضعها في إناء على النار مع كوب من الماء حتى يذوب.
- بعد ذلك نحضر الكبة ونضع بها الليمون حتى ينعم، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من النشا مع فنجان من الماء ونخلطهم جيداً مع وضعهم قليلا على النار حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع في برطمان وندخله الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك.
- بعد ذلك نضعه على المنطقة المراد تفتيحها لمدة عشرين دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر.
الوسوم
يعد كريم النشا وماء الورد من وصفات الرائعة في تفتيح البشرة وإعطاءه اللمعان والنضارة، وهذا الكريم يتكون من النشا وماء الورد اللذان يعملان على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، كما يحمي خلايا الجلد من التلف ويتخلص من ندبات الوجه، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير القناع في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة بالبشرة تعمل على تلفها، وكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لعمل كريم تفتيح للبشرة، وهنا يتم استخدام مواد طبيعية مئة بالمئة، وهي مواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح فوري بنتيجة رائعة.فوائد ماء الورد للبشرة
هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.
- يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.
- يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.
- يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.
- يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.
- يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.
يحتوي كريم النشا وماء الورد على عدة مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لإعداد كريم النشا وماء الورد لتفتيح فوري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة من العسل حتى نحصل على خليط كريمي.
- نغسل الوجه جيداً ونجففه ثم نضع عليه الكريم لمدة لا تقل عن ٢٠دقيقة حتى يجف.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ بعد ذلك بالماء البارد حتى تغلق المسام.
- بعد ذلك نجفف البشرة وسوف نلاحظ النتيجة الرائعة.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كريم النشا والليمون للتفتيح الفوري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر ٤ حبات من الليمون ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نضعها في إناء على النار مع كوب من الماء حتى يذوب.
- بعد ذلك نحضر الكبة ونضع بها الليمون حتى ينعم، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من النشا مع فنجان من الماء ونخلطهم جيداً مع وضعهم قليلا على النار حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع في برطمان وندخله الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك.
- بعد ذلك نضعه على المنطقة المراد تفتيحها لمدة عشرين دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر.
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