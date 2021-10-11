اصنعي بنفسك كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود بكل سهولة

كريم الفازلين والبنجر ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على توريد الخدود والشفايف دون اللجوء على المكياج ومستحضرات التجميل التي يقوم بشرائها بأسعار باهظة الثمن، حيث أن في بعض الأحيان تحتوي على مواد كيميائية تؤثر فيما بعد على البشرة ولكن هذا الكريم يعمل على ترطيب الشفايف والخدود وجعلها وردية وخالية من التشققات حتي لو نمتي بها، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات طبيعية فعالة ومجربة دون اللجوء إلي المستحضرات وشركائها من حين الي أخر وهناك بعض المستحضرات لا تؤدي إلى نفس النتيجة المرادة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الفازلين والبنجر لجعل الشفايف والخدود وردية بدون مكياج في المنزل.

مكونات عمل كريم البنجر والفازلين

يتكون كريم البنجر الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على توريد الخدود والشفايف دون اللجوء إلى المكياج وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

مقدار ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من عصير البنجر.

10 قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود وجعلها وردية بدون مكياج وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة الفازلين والنشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك عصير البنجر بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي الحصول على خليط كريمي متجانس. ثم نقوم بإضافة ماء الورد هكذا بالتدريج حتي الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي واللون المطلوب. بعد ذلك تحضير علبة محكمة الغلق ونظيفة ونضع بها الكريم ونضعه في الثلاجة الي حين الاستخدام. يمكنك استخدام هذا الكريم مرة يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة وتوريد رباني الخدود والشفايف.

فوائد كريم البنجر والفازلين

هناك بعض الفوائد التي يمنحها هذا الكريم الرهيب لتوريد الشفايف والخدود وجعلها وردية بدون مكياج وهي كالآتي:-