طريقة عمل بسكويت البرتقال اللذيذ الهش في المنزل أحلى من الجاهز

يعتبر بسكويت البرتقال اللذيذ ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت الذي يمكنك تحضيره في المنزل بكل بساطة، لأنه يتميز بسرعة تحضيره، يعتبر هذا البسكويت من المقبلات الخفيفة التي يمكنك صنعها في الأعياد والمناسبات، ويمكنك أيضاً تقديمه إلي أطفالك في الصباح، كوجبة إفطار، بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، فهو يعد من الحلويات الشهية التي تذوب بسرعة في الفم، ولهو مذاق رائع ومختلف جداً، وهو من أنواع البسكويت الذي يميز عيد الفطر المبارك بسكويت البرتقال، ويتكون هذا البسكويت من مكونات صحية ومفيدة جداً للجسم، مثل الحليب والبيض والسكر ودقيق القمح وكل هذه المكونات صحية ومفيدة جداً، لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت البرتقال اللذيذ.

مكونات عمل بسكويت البرتقال

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

ربع معلقة صغيرة ملح.

كوب من السكر.

2 معلقة كبيرة بشر برتقال.

كوب من الزبدة.

2 معلقة كبيرة عصير برتقال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت البرتقال الهش في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

يتم خلط الدقيق مع بكينج بودر في وعاء، ويضاف إليهم الملح وتقلب المكونات جيداً مع بعض. ثم يخلط السكر مع بشر البرتقال ويتم تقليبهم وفركهم، حتي نتخلص من الزيوت التي توجد بها. بعد ذلك يتم خفق الزبدة بالمضرب جيداً، ويضاف أليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال. يتم الخفق حتي نحصل علي قوام كريمي، ويضاف أليه البيض وعصير البرتقال بالتدريج. ثم يضاف إليه الدقيق مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي عجينة متماسكة. بعد كدة تلف العجينة بورق النايلون، وتترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة تقريباً ترتاح. ثم يتم تشكيل العجينة باستخدام الماكينة المخصص، للبسكويت ويرص في صينية مدهون بالزبدة. وتوضع في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. ثم يخرج من الفرن ويترك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بجانب الشاي أو الحليب الساخن، بالهناء والشفاء.

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