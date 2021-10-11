اصنعي بنفسك كريم الفازلين ولبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لتبييض وشد البشرة

كريم الفازلين ولبان الذكر ، من الكريمات التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة وتشد التجاعيد في أسرع وقت، وتعمل على ترطيب البشرة وتوحد لونها ، وتعيد لها شبابها وتجعلها تبدو أصغر سناً، كما يحتوي على العديد من العناصر المفيدة التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف، ويعمل على شد الوجه ويزيل التجاعيد بشكل رائع لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي، ويمنع ظهور البقع الداكنة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وهو كريم سريع يتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة، فيعمل على إزالة الدهون المترسبة داخلها مما يجعل الوجه صافي وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين ولبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي يحافظ على نضارة البشرة ويمنحها البياض الناصع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين ولبان الذكر مكونات كريم الفازلين ولبان الذكر يتكون الكريم من عدة مكونات طبيعية تمنح البشرة النضارة والتفتيح وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الماء العادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين ولبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي يعمل على تبييض وشد البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر الماء العادي ونقوم بغليه على النار، ثم نضيف إليه ملعقة لبان الذكر ونقلب جيداً لمدة دقيقة. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً لمدة ثلاث ساعات كاملة حتى يصبح مثل الحليب. بعد مرور الوقت المحدد نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله منقوع لبان الذكر وملعقة النشا، وماء الورد ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه خليط الفازلين، وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً وتصبح مثل الكريم. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة. ماسك الفازلين والنشا لإزالة التجاعيد سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك طبيعي يساعد على تفتيح بشرتك ويزيل التجاعيد بشكل طبيعي بمكونات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة من الفازلين ونقلبهم جيداً مع بعض.

نضيف بعض القطرات من ماء الورد حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام يشبه الكريم.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الوجه بالماسك كل يوم قبل النوم وسوف نلاحظ الفرق على الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج ممتازة. الوسوم

كريم الفازلين ولبان الذكر ، من الكريمات التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة وتشد التجاعيد في أسرع وقت، وتعمل على ترطيب البشرة وتوحد لونها ، وتعيد لها شبابها وتجعلها تبدو أصغر سناً، كما يحتوي على العديد من العناصر المفيدة التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف، ويعمل على شد الوجه ويزيل التجاعيد بشكل رائع لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي، ويمنع ظهور البقع الداكنة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وهو كريم سريع يتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة، فيعمل على إزالة الدهون المترسبة داخلها مما يجعل الوجه صافي وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين ولبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي يحافظ على نضارة البشرة ويمنحها البياض الناصع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين ولبان الذكر مكونات كريم الفازلين ولبان الذكر يتكون الكريم من عدة مكونات طبيعية تمنح البشرة النضارة والتفتيح وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الماء العادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين ولبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي يعمل على تبييض وشد البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر الماء العادي ونقوم بغليه على النار، ثم نضيف إليه ملعقة لبان الذكر ونقلب جيداً لمدة دقيقة. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً لمدة ثلاث ساعات كاملة حتى يصبح مثل الحليب. بعد مرور الوقت المحدد نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله منقوع لبان الذكر وملعقة النشا، وماء الورد ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه خليط الفازلين، وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً وتصبح مثل الكريم. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة. ماسك الفازلين والنشا لإزالة التجاعيد سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك طبيعي يساعد على تفتيح بشرتك ويزيل التجاعيد بشكل طبيعي بمكونات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة من الفازلين ونقلبهم جيداً مع بعض.

نضيف بعض القطرات من ماء الورد حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام يشبه الكريم.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الوجه بالماسك كل يوم قبل النوم وسوف نلاحظ الفرق على الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج ممتازة.

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