فطائر السمسم بالجبن بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وبعجينة قطنية هشة

فطائر السمسم بالجبن ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم، نظراً لاحتوائها على السمسم، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالسمسم وحبة البركة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر السمسم بالجبن

تتكون فطائر السمسم بالجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

700 جم من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

تصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

جبنة موزاريلا مبشورة أو أي نوع جبن (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مقادير الوجه

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ربع كوب من الماء.

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر السمسم بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر البودرة والدقيق والملح والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الزيت والماء، ثم نخلطهم جيداً ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق تقريباً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء، ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها حتى تختمر.

بعد ذلك نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نقسم العجينة إلى كور صغيرة (وزنها 80 جم) ومتساوية في الحجم.

ثم نرص كرات العجينة في صينية ونرش عليها دقيق، ثم نغطيهم ونقوم بفرد الكرات.

نفرد كل كرة من العجين باليد قليلاً على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقوم بحشوها بمقدار ملعقة كبيرة من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغلقها طولياً، ثم نقلبها على الجهة الثانية ونفردها باليد قليلاً.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه العسل الأسود والماء، ثم نخلهم جيداً.

بعد ذلك نضع الفطائر في خليط العسل من الجهتين، ثم نغمسهم في السمسم من الجهتين، ثم نرفع الفطائر من السمسم.

ثم نرص الفطائر في صينية فرن، ثم نقوم بعمل ثلاث خطوط في الفطائر بالسكينة للتزيين.