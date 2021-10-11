طريقة عمل اللحوح اليمني ألذ لحوح يمني سهل وسريع بدون لبن بالخطوات

طريقة عمل اللحوح اليمني ، من أشهر الأكلات والمخبوزات اليمنية الشهيرة، وهو إحدى الأكلات والوصفات السريعة، التي يستخدمها أهل اليمن في رمضان بشكل كثيف، ولكن في المعتاد يستخدمونها بكثرة، لأنها وصفة شعبية ترتبط بثقافتهم اليمنية، وهي تقدم في وجبة الإفطار إلى جوار الزبادي الشهي، لنها أشبه بالمخبوزات والفطائر الخفيفة، التي يمكنك تناولها في الإفطار مع كوب شاي ساخن، أو يمكنك حملها معك إلى العمل وتناولها في منتصف اليوم، كوجبة سريعة تساعدك على الشبع لفترة طويلة من اليوم، وتساعدك على الاتزان أيضًا، بالإضافة لكونها مخبوزة في منزلك، فتضمن نظافتها بشكل كبير. واللحوح ليس وجبة يمنية فقط، ولكنه وجبة شهيرة في أغلب الدول العربية، وله طرق متعددة للتحضير مثل؛ طريقة عمل اللحوح اليمني الحبشي، وطريقة عمل اللحوح المصري، وطريقة عمل اللحوح المحويت، وطريقة عمل اللحوح السعودي، وطريقة عمل اللحوح اليمني التعزي، وطريقة عمل اللحوح العدني.اللحوح اليمني السريع
يمكنك عمل اللحوح بأكثر من كيفية باختلاف المقادير فعلى سبيل المثال، هناك طريقة عمل اللحوح اليمني الحامض، وكذلك طريقة لحوح يمني باللبن، حيث تضعين الخميرة مع الطحين والسكر، وتضيفين إليهم السكر أو الحامض أو الحليب. وبما أن اللحوح اليمني، أحد أشهر أنواع الفطائر، فلابد أن تجربي طرق أخرى للفطائر والمخبوزات، التي تتناسب وجبة الإفطار مثل؛ طريقة عمل معجنات الأقماع، أو طريقة عمل بنت الصحن، أو طريقة عمل فطائر تركية، أو تجربة فطائر سريعة بدون فرن، أو فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية من المطبخ الياباني، أو طريقة عمل الشابورة الهشة، وأيضًا جربي طريقة فطائر الجبنة في الفرن، فهي شهية للغاية وكلها تمكنك من التحكم في الحشو حسب ذوقك.طريقة عمل اللحوح اليافعي
- ثلاث أكواب طحين.
- كوب حليب بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- كوب ماء للعجن (يزيد أو ينقص حسب رغبتك واحتياجك).
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- خميرة بمقدار ملعقة صغيرة.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به المقادير الموجودة لديك، واعجنيها معا بيديك.
- واستمري في العجن حتى تتكون لديك عجينة سائلة القوام قدر الإمكان.
- واتركي الوعاء جانبا حتى تختمر العجينة جيدا، في مكان مظلم ودافيء قليلا.
- ثم أحضري مقلاة واسعة، وسخنيها على نار هادئة، على أن تكون مدهونة بقدر بسيط من الزيت.
- وابدئي في وضع قدر قليل من العجينة السائلة في المقلاة، واتركيها تنضج دون تحريكها.
- وعقب أن تنضج العجينة وتصبح أسفنجية القوام، ارفعيها عن النار.
- وكرري الخطوة السابقة مع كل العجين لديك.
- ثم ضعيها في صحن التقديم، وقدمي إلى جوارها الجبن أو العسل حسب رغبتك وألف هناء.
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طريقة عمل اللحوح اليمني ، من أشهر الأكلات والمخبوزات اليمنية الشهيرة، وهو إحدى الأكلات والوصفات السريعة، التي يستخدمها أهل اليمن في رمضان بشكل كثيف، ولكن في المعتاد يستخدمونها بكثرة، لأنها وصفة شعبية ترتبط بثقافتهم اليمنية، وهي تقدم في وجبة الإفطار إلى جوار الزبادي الشهي، لنها أشبه بالمخبوزات والفطائر الخفيفة، التي يمكنك تناولها في الإفطار مع كوب شاي ساخن، أو يمكنك حملها معك إلى العمل وتناولها في منتصف اليوم، كوجبة سريعة تساعدك على الشبع لفترة طويلة من اليوم، وتساعدك على الاتزان أيضًا، بالإضافة لكونها مخبوزة في منزلك، فتضمن نظافتها بشكل كبير. واللحوح ليس وجبة يمنية فقط، ولكنه وجبة شهيرة في أغلب الدول العربية، وله طرق متعددة للتحضير مثل؛ طريقة عمل اللحوح اليمني الحبشي، وطريقة عمل اللحوح المصري، وطريقة عمل اللحوح المحويت، وطريقة عمل اللحوح السعودي، وطريقة عمل اللحوح اليمني التعزي، وطريقة عمل اللحوح العدني.اللحوح اليمني السريع
يمكنك عمل اللحوح بأكثر من كيفية باختلاف المقادير فعلى سبيل المثال، هناك طريقة عمل اللحوح اليمني الحامض، وكذلك طريقة لحوح يمني باللبن، حيث تضعين الخميرة مع الطحين والسكر، وتضيفين إليهم السكر أو الحامض أو الحليب. وبما أن اللحوح اليمني، أحد أشهر أنواع الفطائر، فلابد أن تجربي طرق أخرى للفطائر والمخبوزات، التي تتناسب وجبة الإفطار مثل؛ طريقة عمل معجنات الأقماع، أو طريقة عمل بنت الصحن، أو طريقة عمل فطائر تركية، أو تجربة فطائر سريعة بدون فرن، أو فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية من المطبخ الياباني، أو طريقة عمل الشابورة الهشة، وأيضًا جربي طريقة فطائر الجبنة في الفرن، فهي شهية للغاية وكلها تمكنك من التحكم في الحشو حسب ذوقك.طريقة عمل اللحوح اليافعي
- ثلاث أكواب طحين.
- كوب حليب بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- كوب ماء للعجن (يزيد أو ينقص حسب رغبتك واحتياجك).
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- خميرة بمقدار ملعقة صغيرة.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به المقادير الموجودة لديك، واعجنيها معا بيديك.
- واستمري في العجن حتى تتكون لديك عجينة سائلة القوام قدر الإمكان.
- واتركي الوعاء جانبا حتى تختمر العجينة جيدا، في مكان مظلم ودافيء قليلا.
- ثم أحضري مقلاة واسعة، وسخنيها على نار هادئة، على أن تكون مدهونة بقدر بسيط من الزيت.
- وابدئي في وضع قدر قليل من العجينة السائلة في المقلاة، واتركيها تنضج دون تحريكها.
- وعقب أن تنضج العجينة وتصبح أسفنجية القوام، ارفعيها عن النار.
- وكرري الخطوة السابقة مع كل العجين لديك.
- ثم ضعيها في صحن التقديم، وقدمي إلى جوارها الجبن أو العسل حسب رغبتك وألف هناء.
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