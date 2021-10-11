اصبغي شعرك طبيعياً بالحناء باللون الأشقر الجذاب بخطوات بسيطة

صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر، جددي إطلالتك الأنثوية وغيري لون شعرك المعتاد بصبغة مكونة بمواد طبيعية حتى لا تؤثر بشكل سلبي على شعرك، لكي تبدين بمظهر جمالي أرقى وأروع، لكل من ترغب بصبغ خصلات شعرها باللون الأشقر الجذاب عليها بمتابعة هذا المقال الذي نذكر لكم من خلاله كيفية صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر طبيعياً دون استخدام صبغات الشعر الضارة الغنية بالمواد الكيميائية المسببة لتلف وتقصف وتساقط الشعر، حيث أن المكونات الطبيعية مفيدة للشعر بالإضافة لتغذيته وترطيبه.

صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر

هذه الطريقة تعد واحدة من أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة لتفتيح الشعر ليصبح لونه أشقر لامع، ويعد هذا اللون من الألوان الجريئة المواكبة لأحداث الموضة، وهي مزج الحناء مع مسحوق الكركم البرتقالي الذي يمنح الشعر جمال وحيوية ونضارة لا مثيل له، وفيما يلي طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركم للحصول على اللون الأشقر الجذاب.

مكونات الصبغة

كوب كبير من بودرة الحناء.

نصف كوب كبير من مسحوق الكركم البرتقالي.

ملعقة كبيرة نصف من خل التفاح المركز.

ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون الحامض.

كمية مناسبة من الماء النقي.

خطوات تحضير الصبغة

تحضير وعاء متوسط الحجم ويوضع فيه الكركم وبودرة الحناء.

مزج الكركم مع الحناء جيداً ثم يضاف لهما خل التفاح والماء وقطرات عصير الليمون.

توزيع الصبغة على كافة أجزاء الشعر ثم يتم تمشيطه جيداً حتى تتغلغل الصبغة داخل خصلات الشعر.

تغطية الشعر بكيس بلاستيكي شفاف خاص بالشعر، ويترك لمدة نصف ساعة فقط.

خلع الكيس من الشعر ويشطف بالماء الفاتر والشامبو.

تكرار هذه الصبغة مرة كل أسبوع للحصول على لون الشعر الأشقر بدرجته المرغوب فيها.

فوائد الحناء للشعر

بالإضافة إلى أن الحناء تساهم في تغيير لون الشعر وتعزيز إطلالته بشكل جديد وحيوي، فهي أيضاً تمتلك الكثير من الفوائد للحفاظ على صحة وجمال الشعر، حيث أن أجدادنا كانوا يستخدمونها قديماً في صبغ الشعر ومعالجة ألام القدمين واليدين بالإضافة لعلاج قشرة الرأس.