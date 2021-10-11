طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية بكل تريكاتها وطعمها رائع

طريقة عمل كرات البسبوسة تعد البسبوسة من الحلويات الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط نظراً لمذاقها الشهي الذي يحبه الصغار والكبار، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والمناسبات العائلية وغيرها، ويتواجد منها العديد من الأشكال فمنها القطع المستطيلة ومنها الكرات كما يمكن حشوها بالمكسرات أو القشطة، وفي هذا الإطار نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض فيه طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية في البيت باستخدام مكونات بسيطة رخيصة الثمن وغير مكلفة.

طريقة عمل كرات البسبوسة

تبحث السيدات دوماً عن وصفات بسيطة وسهلة لإعداد المأكولات المختلفة والحلويات حتى توفر الوقت والجهد، ومن هذه الوصفات كرات البسبوسة الشهية حلوة المذاق التي يعشقها الصغار قبل الكبار وهي من الحلويات سريعة التحضير وغير المكلفة وسوف نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضيرها في المنزل:

مكونات كرات البسبوسة:

ثلاث أكواب من سميد البسبوسة.

ربع كيلو جرام من القشدة.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كيلو من جوز الهند المبشور.

مكسرات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من السمن.

قومي بخلط السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر في وعاء عميق.

ثم قومي بإضافة الزبادي والسمن والقشدة إلى المكونات واخلطيهم جيداً.

استمري في الخلط إلى أن تحصلي على عجينة شبه متماسكة.

احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن ثم قومي بوضع السميد في قوالب وضعيها في الصينية

ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى يحمر سطح كرات البسبوسة.

بعد ذلك تقومين باخراجها وتزيينها بالمكسرات المختلفة، كما يمكنك حشوها بالقشدة أو العجوة.

المكونات:

كوبين من السميد .

كوبين من الماء.

كوب من السكر.

نصف ملعقة من مسحوق الهيل.

كوب من جوز الهند المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

شربات.

طريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند:

قومي بتحميص السميد على النار باستخدام السمن حتى يتحول لونه إلى اللون البني.

إضافة جوز الهند إلى السميد واستمري في التحميص.

قومي بإنزال السميد من فوق النار واتركيه حتى يبرد.

في وعاء عميق قومي بوضع السميد وجوز الهند ومسحوق الهيل ثم اضيفي إليهم الشربات واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام.

اصنعي من العجينة كرات البسبوسة، ثم احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن ثم ضعي فيها البسبوسة وادخليها الفرن.

اتركيها في الفرن إلى أن يحمر سطحها ثم اخرجيها من الفرن وقومي بتزينها بالمكسرات.

طريقة عمل كرات البسبوسةكرات البسبوسة بجوز الهند