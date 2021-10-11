طريقة عمل أرز الصيادية بكل أسراره وتكاته من أشهر محلات السمك أشهى رز سمك هتعمليه

يعتبر أرز الصيادية من الأكلات التي لا يستغنى عنها سكان المناطق الساحلية فهم يبدعون في طريقة عمل أرز الصيادية حيث أنه يمكنهم عمل رز صيادية بنكهات مختلفة كالجمبرى والسمك الفيلية، الأرز الصيادية الاسكندراني يعتبر من المواد الغذائية المتكاملة حيث أنه يحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والقيمة الغذائية العالية ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل أرز الصيادية كما يقوم بعمله أهل المناطق الساحلية فتابعونا. طريقة عمل أرز الصيادية المكونات كوبين من الأرز المصري ويتم غسله جيدا وتصفيته من الماء.

كوبان من الماء المغلي.

بصلة واحدة ذات حجم متوسط.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتى وليكن زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم الطازجة.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم المطحون.

ربع ملعقة من التونة الجاهزة مع القليل والقليل جدا من جوز الطيب. طريقة عمل رز صيادية يتم تقشير البصلة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ويتم قليها وتحميرها فى الزيت حتى يصل لونها إلى اللون البني. ثم نقوم بإضافة السكر وصلصة الطماطم إلى البصل المحمر ويتم التقليب حتى نحصل على الكراميل. بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز المصفى إلى الخليط ويتم التقليب لمدة دقيقة واحدة إلى أن يتم الخلط جيدا بين المكونات. نقوم بإضافة الماء المغلي إلى الوعاء وهو على النار ونغطى الوعاء ونتركه حتى يتشرب الأرز بالماء. بعد ذلك يتم تخفيض درجة الحرارة ووضع الشياطة حتى الوعاء وهو على النار وننظر لمدة 20 دقيقة حتى يتم نضج الأرز تماما. بعد نضج الأرز يتم إنزاله من على النار وإفراغه فى طبق التقديم ويقدم ساخنا مع بعض المخللات والمقبلات ويمكن تناوله بجانب أى نوع من الأسماك المرغوب فيها وبالهنا والشفا. طريقة عمل رز الصيادية البني المكونات كوب من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبين ونصف من الأرز المغسول والمصفى من الماء والمنقوع.

كمية قليلة من فيليه السمك الجاهز.

القليل من بهارات السمك مع القليل من الصنوبر المقلي.

ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلتان ذات حجم كبير وتقطع إلى شرائح. طريقة التحضير نقوم بخلط بهارات السمك مع الفلفل والكركم والملح فى طبق صغير وتقليبهم جيدا حتى يختلط جميع المكونات. نأخذ نصف الكمية ونتبل بها السمك ونضع السمك فى الدقيق على الوجهين ويتم قليه فى الزيت. نقوم بقلى البصل والثوم فى الزيت الذى تم قلى السمك فيه ويوزع على السمك ويوضع الأرز فوق السمك. ثم نقوم بتسخين 4 أكواب من الماء ونضع بهم نصف كمية البهارات المتبقية ثم نقوم بسكبه فوق الأرز. بعد ذلك نترك الأرز لمدة ثلث الساعة حتى يتم النضج تماما ويمكن إضافة الصنوبر على الأرز وبالهنا والشفا. طريقة عمل أرز الصيادية المكوناتطريقة عمل رز صياديةطريقة عمل رز الصيادية البني المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعتبر أرز الصيادية من الأكلات التي لا يستغنى عنها سكان المناطق الساحلية فهم يبدعون في طريقة عمل أرز الصيادية حيث أنه يمكنهم عمل رز صيادية بنكهات مختلفة كالجمبرى والسمك الفيلية، الأرز الصيادية الاسكندراني يعتبر من المواد الغذائية المتكاملة حيث أنه يحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والقيمة الغذائية العالية ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل أرز الصيادية كما يقوم بعمله أهل المناطق الساحلية فتابعونا. طريقة عمل أرز الصيادية المكونات كوبين من الأرز المصري ويتم غسله جيدا وتصفيته من الماء.

كوبان من الماء المغلي.

بصلة واحدة ذات حجم متوسط.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتى وليكن زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم الطازجة.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم المطحون.

ربع ملعقة من التونة الجاهزة مع القليل والقليل جدا من جوز الطيب. طريقة عمل رز صيادية يتم تقشير البصلة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ويتم قليها وتحميرها فى الزيت حتى يصل لونها إلى اللون البني. ثم نقوم بإضافة السكر وصلصة الطماطم إلى البصل المحمر ويتم التقليب حتى نحصل على الكراميل. بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز المصفى إلى الخليط ويتم التقليب لمدة دقيقة واحدة إلى أن يتم الخلط جيدا بين المكونات. نقوم بإضافة الماء المغلي إلى الوعاء وهو على النار ونغطى الوعاء ونتركه حتى يتشرب الأرز بالماء. بعد ذلك يتم تخفيض درجة الحرارة ووضع الشياطة حتى الوعاء وهو على النار وننظر لمدة 20 دقيقة حتى يتم نضج الأرز تماما. بعد نضج الأرز يتم إنزاله من على النار وإفراغه فى طبق التقديم ويقدم ساخنا مع بعض المخللات والمقبلات ويمكن تناوله بجانب أى نوع من الأسماك المرغوب فيها وبالهنا والشفا. طريقة عمل رز الصيادية البني المكونات كوب من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبين ونصف من الأرز المغسول والمصفى من الماء والمنقوع.

كمية قليلة من فيليه السمك الجاهز.

القليل من بهارات السمك مع القليل من الصنوبر المقلي.

ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلتان ذات حجم كبير وتقطع إلى شرائح. طريقة التحضير نقوم بخلط بهارات السمك مع الفلفل والكركم والملح فى طبق صغير وتقليبهم جيدا حتى يختلط جميع المكونات. نأخذ نصف الكمية ونتبل بها السمك ونضع السمك فى الدقيق على الوجهين ويتم قليه فى الزيت. نقوم بقلى البصل والثوم فى الزيت الذى تم قلى السمك فيه ويوزع على السمك ويوضع الأرز فوق السمك. ثم نقوم بتسخين 4 أكواب من الماء ونضع بهم نصف كمية البهارات المتبقية ثم نقوم بسكبه فوق الأرز. بعد ذلك نترك الأرز لمدة ثلث الساعة حتى يتم النضج تماما ويمكن إضافة الصنوبر على الأرز وبالهنا والشفا. طريقة عمل أرز الصيادية المكوناتطريقة عمل رز صياديةطريقة عمل رز الصيادية البني المكوناتطريقة التحضير

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