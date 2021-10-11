أسهل طريقة عمل ماسكارا في المنزل بمكونات غير مكلفة لرموش جذابة وجميلة

العيون الجميلة هي اجمل مايميز المرأة، لذلك تسعى كل إمرأة برسم عينيها بالشكل الجميل والجذاب واهم مايحقق ذلك هو استخدام الماسكرا اللرموش للحصول على رموش كثيفة وطويلة، ولكن دائمًا ماتستخدم الماسكرا الجاهزة التي يمكن أن تعطي مظهر جميل ولكنها قد تؤدي إلى تساقط الرموش بشكل واضح، والان يمكنك تحضير الماسكرا الطبيعية في البيت بكل سهولة وسوف تجدين أفضل النتائج بدون اي أضرار.

طريقة تحضير الماسكرا الطبيعية في المنزل بكل سهولة

يمكن الآن لكل فتاة عمل الماسكرا الخاصة بها داخل المنزل دون احتياج لاشرائها من الخارج، بشكل أمن ومضمون وبأكثر من طريقة يمكنك اختيار الأفضل بينهم وهم كلأتي:

عمل الماسكرا من الحجر الأسود وزيت اللافندر

المكونات

ملعقتين من مسحوق الحجر الأسود يمكنك الحصول عليه من خلال محلات العطارة فهو متوفر بكل سهولة

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

ضعي كل المكونات على بعض، واخلطيهم جيدًا مع بعض حتى تتجانس المكونات تمام.

تستطيعي أن تتحكمي في قوام الماسكرا، وذلك من خلال جل الصبار، سواء بالزيادة أو نقصانه.

بعد الانتهاء قومي بتعبئة المكونات في زجاجة صغيرة و تستخدم كلما شئتي.

هذه المكونات طبيعية تعطي رموشك الكثافة والسواد الجميل التي تحلم به كل فتاة، كما أنه تساعد على تقوية جذور الرموش.

تحضير الماسكرا الطبيعية بإستخدام الفحم مع فيتامين

تساعد مكونات هذا الخليط على تقوية الرموش بشكل كبير وذلك بفضل فيتامين E، أما لكل الالوفيرا فهو يساعد على تكثيفها ومنع تساقطها وتغذيتها، والفحم يعطي رموشك مظهررائع وجذاب بمنحها اللون الاسود الغامق المميز وطريقة تحضيرها كلأتي:

المكونات

ملعقتين من بودرة اقراص الفحم، وهي متوفرة بشكل كبير في جميع الصيدليات.

ملعقتين صغيرتين من زيت فيتامين E.

ملعقتين صغيرتين من جل الالوفيرا.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس، وتعطيكي القوام المظبوط للماسكرا، ويمكن التحكم في قوامها بواسطة جل الصبار.

بعد الانتهاء من الخلط قومي بتعبأتها الان في عبوة تسهل عليكي الاستخدام.

ويتم استخدامها بإستخدام فرشاه ماسكرا قديمة مناسبة لكي سواء كانت مخصصة للتكثيف أو لتطويل الرموش.