طريقة عمل المصابيب بالعسل على أصولها بدون بيض

طريقة عمل المصابيب بالعسل تعد من أشهى وأشهر الحلويات الخليجية، كما تعد إحدى الحلويات الشعبية بالمملكة العربية السعودية، وطريقة تحضيرها من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل دون عناء، وسوف نقدمها لكم من المطبخ السعودي، وسميت المصابيب بهذا الاسم نسبة لطريقة إعدادها التي تتم عن طريق صبها في الصاج، حيث أن المصابيب من الحلويات المفضلة والمرغوب فيها داخل دول الخليج والوطن العربى، كما أن المصابيب تشبه الكريب الفرنسي في طريقة إعدادها، ومثل البان كيك الأمريكي، كما أن لها شبه كبير بقطعة القطايف أيضا، كما أن مكوناتها ومقاديرها تكون متوفرة باستمرار في مطبخ كل منزل.

مقدار كوب من الطحين (البّر / القمح)، أو ما يعرف بالدقيق الأبيض.

مقدار كوب ونصف من الماء الفاتر.

عدد ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (أو أي نوع من أنواع الزيوت النباتية الصحية)

العسل الصحي : حسب الرغبة (للتقديم)

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

احضري وعاء مناسب وقومي بخلط كافة المكونات (الطحين مع الماء والملح والسكر وزيت الزيتون، والفانيليا) وامزجيهم جيدا معا حتى تحصلي على عجينة رخوة وغليظة.

قومي بإحضار صاج حديدي، واشعلي النار على درجة حرارة متوسطة وضعي الصاج فوقها، حتي يسخن تماما.

ومن ثم قومي بأخذ كمية من العجين عن طريق استخدام مغرفة الطعام، ومن ثم قومي بسكبها فوق الصاج الساخن وتوزيعها على الصاج على حجم قطعة القطائف على شكل دوائر متوسطة الحجم.

اتركي العجينة فوق الصاج حتى تحصلين على اللون الذهب ومن ثم قومي بتقليبها على الجهة الأخرى حتى تحمر من الجهتين على نار هادئة.

قومي بترتيبها فوق طبق التقديم، ومن ثم قومي بوضع قطرات العسل الصحي لتزينها وتقديمها.

مقادير المصابيب بالعسلطريقة عمل المصابيب بالعسلطريقة تزيين المصابيب

يمكنك أن تقومي بتجربة إعداد وصفة المصابيب وتقديمها على سفرتك لأفراد عائلتك، وهناك العديد من طرق تقديم طبق حلوى المصابيب لأسرتك حسب رغبة أفراد أسرتك، فمن الممكن تقديم المصابيب عن طريق تزينها بالعسل، أو عن طريق تقديمها ورشها بالسكر البودر، أو من خلال تقديمها بجانب القشطة أو المكسرات أو العسل والزبدة.