طريقة عمل صلصة الشوكولاتة البيضاء بكوب من الحليب البودرة في دقائق معدودة

صلصة الشوكولاتة البيضاء ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن إعداد العديد من الصوصات اللذيذة الأخري.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة الشوكولاتة البيضاء.

مكونات صلصة الشوكولاتة البيضاء

تتكون صلصة الشوكولاتة البيضاء من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات صلصة الشوكولاتة البيضاء ومكوناتها كالتالي:

كوب من الحليب البودرة.

كوب من الزيت النباتي الصافي.

وكوب من السكر.

وأيضا كوب من الحليب.

معلقتين صغيرتين من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد صلصة الشوكولاتة البيضاء الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بجلب خلاط ونضع فيه المكونات.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتمتزج جيدا.

وتكون صلصة الشوكولاتة البيضاء بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات والشيكات والحلويات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: