فطائر البطاطس الاقتصادية وجبة للفطور والعشاء بأقل تكلفة وأبسط المكونات

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تعتبر فطائر البطاطس الاقتصادية ، من ألذ أنواع الفطائر تمتاز بمذاق رائع، وتعتبر من الفطائر الموفرة التي لا تكلفنا الكثير من المال، فهي تتكون من مكونات بسيطة جداً، عبارة عن دقيق وماء وملح وخميرة وخليط من حشوة البطاطس يمتاز بنكهة لذيذة وشهية، ويتم تحضير الفطائر من خلال خطوات بسيطة وطريقة معينة لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها فهي تعد من الفطائر السريعة وسهلة التحضير، كما أنه من الوجبات التي تصلح للفطور والعشاء فهي وجبة خفيفة ولذيذة جداً وغير مكلفة، فتعتبر البطاطس من الخضار المتوفرة دائماً في كل منزل ونستطيع عمل كثير من الأطباق الشهية من خلالها، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البطاطس الاقتصادية الغير مكلفة.مكونات عمل فطائر البطاطس الاقتصادية
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب وربع ماء.
مقادير الحشوة
- ملعقة صغيرة ثوم
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل.
- ملعقة صغيرة كزبرة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة من الزنجبيل البودر.
- قرن من الفلفل الحلو مقطع أجزاء صغيرة.
- قرن من الفلفل حارمقطع أجزاء صغيرة.
- نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.
- ملعقتين من الكزبرة الخضراء مفرومة.
من خلال خطوات سهلة وبسيطة يمكننا صنع فطائر البطاطس الاقتصادية وهي كما يلي:ـ
- أولاً نبدأ بسلق حبات البطاطس في كمية وفيرة من الماء على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج.
- ثم نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء تدريجياً مع التقليب، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
- تشكل على شكل كورة كبيرة ثم نقوم بتقسيمها إلي أربع أجزاء بنفس الحجم، ثم نغطيها ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة أو عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بهرس حبات البطاطس المسلوقة باستخدام المبشرة أو الشوكة العادية ونضعها في طبق كبير.
- نضيف إليها البصل الأخضر المفروم، ثم نضيف قطع الفلفل الحار والحلو المقطع إلي مكعبات صغيرة.
- ثم نضيف التوابل الملح والكزبرة والزنجبيل وبابريكا ثم نضيف الثوم المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة.
- نقوم بتقليب الخليط بشكل جيدا، حتي تتجانس جميع المكونات.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة كالآتي:ـ
- نقوم بفرد كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق فرد قليلاً.
- ثم نشكل جزء من الحشوة على شكل كرة صغيرة ونضعه بداخل العجينة، ونغلق عليه أطراف العجين جيداً.
- نقوم بفرد العجين مرة أخري بسمك رقيق حتي يصبح رقيق وشفاف.
- ثم نقوم بوضع مقلاة على النار وندهنها بالزيت وتترك حتي تسخن، ثم توضع بداخلها الفطائر.
- تترك حتي تأخذ اللون الذهبي من الأسفل ثم ندهن الوجه بالزبدة وتقلب على الوجه الآخر حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.
- نكرر نفس خطوات التسوية مع باقية كرات العجين، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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تعتبر فطائر البطاطس الاقتصادية ، من ألذ أنواع الفطائر تمتاز بمذاق رائع، وتعتبر من الفطائر الموفرة التي لا تكلفنا الكثير من المال، فهي تتكون من مكونات بسيطة جداً، عبارة عن دقيق وماء وملح وخميرة وخليط من حشوة البطاطس يمتاز بنكهة لذيذة وشهية، ويتم تحضير الفطائر من خلال خطوات بسيطة وطريقة معينة لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها فهي تعد من الفطائر السريعة وسهلة التحضير، كما أنه من الوجبات التي تصلح للفطور والعشاء فهي وجبة خفيفة ولذيذة جداً وغير مكلفة، فتعتبر البطاطس من الخضار المتوفرة دائماً في كل منزل ونستطيع عمل كثير من الأطباق الشهية من خلالها، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البطاطس الاقتصادية الغير مكلفة.مكونات عمل فطائر البطاطس الاقتصادية
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب وربع ماء.
مقادير الحشوة
- ملعقة صغيرة ثوم
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل.
- ملعقة صغيرة كزبرة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة من الزنجبيل البودر.
- قرن من الفلفل الحلو مقطع أجزاء صغيرة.
- قرن من الفلفل حارمقطع أجزاء صغيرة.
- نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.
- ملعقتين من الكزبرة الخضراء مفرومة.
من خلال خطوات سهلة وبسيطة يمكننا صنع فطائر البطاطس الاقتصادية وهي كما يلي:ـ
- أولاً نبدأ بسلق حبات البطاطس في كمية وفيرة من الماء على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج.
- ثم نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء تدريجياً مع التقليب، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
- تشكل على شكل كورة كبيرة ثم نقوم بتقسيمها إلي أربع أجزاء بنفس الحجم، ثم نغطيها ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة أو عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بهرس حبات البطاطس المسلوقة باستخدام المبشرة أو الشوكة العادية ونضعها في طبق كبير.
- نضيف إليها البصل الأخضر المفروم، ثم نضيف قطع الفلفل الحار والحلو المقطع إلي مكعبات صغيرة.
- ثم نضيف التوابل الملح والكزبرة والزنجبيل وبابريكا ثم نضيف الثوم المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة.
- نقوم بتقليب الخليط بشكل جيدا، حتي تتجانس جميع المكونات.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة كالآتي:ـ
- نقوم بفرد كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق فرد قليلاً.
- ثم نشكل جزء من الحشوة على شكل كرة صغيرة ونضعه بداخل العجينة، ونغلق عليه أطراف العجين جيداً.
- نقوم بفرد العجين مرة أخري بسمك رقيق حتي يصبح رقيق وشفاف.
- ثم نقوم بوضع مقلاة على النار وندهنها بالزيت وتترك حتي تسخن، ثم توضع بداخلها الفطائر.
- تترك حتي تأخذ اللون الذهبي من الأسفل ثم ندهن الوجه بالزبدة وتقلب على الوجه الآخر حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.
- نكرر نفس خطوات التسوية مع باقية كرات العجين، وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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