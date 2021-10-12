اصنعي بنفسك كريم النشا والكركم لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات

كريم النشا والكركم من أقوى أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بدرجة كبيرة جداً، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على جعل البشرة نضرة وناعمة وخالية من التصبغات والبقع الداكنة، ويتميز الكريم بأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر البشرة وتسبب لها الحساسية والحكة، وطريقة تحضير هذا الكريم في المنزل بسيطة وسهلة ولا يحتاج منا وقت كبيرة عند تحضيره، وجميع مكونات هذا الكريم متوفرة ورخيصة الثمن، وليس له أي أضرار عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والكركم المبهر في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات في أسبوع. مكونات كريم النشا والكركم مكونات كريم النشا والكركم يحتوي هذا الكريم المبهر في تفتيح وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب.

ثلاث قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم الرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بخلط النشا والكركم والدقيق ونقلبهم مع جيداً حتى تختلط المكونات بشكل جيد. نضيف إلى المكونات السابقة الحليب وقطرات من عصير الليمون، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. يمكننا إضافة القليل من الحليب إذا كان الكريم جافاً، أو إضافة بعض النشا إذا كان الخليط غير متماسك وسائل. نحضر علبة نظيفة محكمة الغلق ونضع بداخلها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك. نقوم بتنظيف البشرة ونضع عليها الكريم قبل النوم، ثم نتركه حتى الصباح. نغسل البشرة بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من التجاعيد وناصعة البياض. نكرر وقع الكريم يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك الكركم والنشا وماء الورد لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الماسك الرائع في ترطيب البشرة الجافة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع بداخله ملعقتان صغيرتان من الكركم، وملعقتان صغيرتان من النشا، وملعقتان كبيرتان من ماء الورد، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتان صغيرتان من الجلسرين، وملعقة كبيرة من الحليب، وملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم نقوم بخلط جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

نقوم بدهن الخليط على البشرة مع التدليك بحركة دائرية ولطيفة، ثم نتركه عشرون دقيقة حتى يجف تماماً.

نغسل البشرة بالماء البارد حتى نسد المسام، أو من خلال تمرير قطعة من الثلج على البشرة لسد المسام.

نستخدم هذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت رطبه وناعمة. الوسوم

كريم النشا والكركم من أقوى أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بدرجة كبيرة جداً، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على جعل البشرة نضرة وناعمة وخالية من التصبغات والبقع الداكنة، ويتميز الكريم بأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر البشرة وتسبب لها الحساسية والحكة، وطريقة تحضير هذا الكريم في المنزل بسيطة وسهلة ولا يحتاج منا وقت كبيرة عند تحضيره، وجميع مكونات هذا الكريم متوفرة ورخيصة الثمن، وليس له أي أضرار عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والكركم المبهر في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات في أسبوع. مكونات كريم النشا والكركم مكونات كريم النشا والكركم يحتوي هذا الكريم المبهر في تفتيح وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب.

ثلاث قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم الرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بخلط النشا والكركم والدقيق ونقلبهم مع جيداً حتى تختلط المكونات بشكل جيد. نضيف إلى المكونات السابقة الحليب وقطرات من عصير الليمون، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. يمكننا إضافة القليل من الحليب إذا كان الكريم جافاً، أو إضافة بعض النشا إذا كان الخليط غير متماسك وسائل. نحضر علبة نظيفة محكمة الغلق ونضع بداخلها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك. نقوم بتنظيف البشرة ونضع عليها الكريم قبل النوم، ثم نتركه حتى الصباح. نغسل البشرة بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من التجاعيد وناصعة البياض. نكرر وقع الكريم يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك الكركم والنشا وماء الورد لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الماسك الرائع في ترطيب البشرة الجافة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع بداخله ملعقتان صغيرتان من الكركم، وملعقتان صغيرتان من النشا، وملعقتان كبيرتان من ماء الورد، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتان صغيرتان من الجلسرين، وملعقة كبيرة من الحليب، وملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم نقوم بخلط جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

نقوم بدهن الخليط على البشرة مع التدليك بحركة دائرية ولطيفة، ثم نتركه عشرون دقيقة حتى يجف تماماً.

نغسل البشرة بالماء البارد حتى نسد المسام، أو من خلال تمرير قطعة من الثلج على البشرة لسد المسام.

نستخدم هذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت رطبه وناعمة.

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