طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة واللذيذة بمكوناتها البسيط

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دبابيس كنتاكي المقرمشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة.مكونات دبابيس كنتاكي المقرمشة
تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف ملعقة كبيرة من البصل والثوم البودر.
- نصفة ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- مكعبين مفتتين من مرقة الدجاج.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب وربع من الدقيق.
- كوب من الماء.
- أربع قطع من دبابيس الدجاج.
- بيضة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع البهارات مع النشا والبيضة وكوب إلا ربع من الدقيق.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الماء تدريجيا حتى يأخذ الخليط القوام السائل.
- بعد ذلك نقوم بسلق الفراخ، ثم نقوم بإضافة كل كمية الفراخ في الخليط ونقلبهم جيدا ونترك دبابيس الفراخ في التتبيلة لمدة ساعة علي الأقل.
- ويمكننا أن نتركها أكثر من ذلك أو نتركها لليلة كامل.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الدبابيس من التتبيلة ونغمرها في كمية الدقيق المتبقية، ثم نقوم بنفضها جيدا ونضعها في الزيت.
- بعدما تتم تسوية الدبابيس وتأخذ اللون الذهبي نقوم بإخراجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكن أكلها مع سلطة طحينة أو صوص المايونيز أو المستردة أو مع الصوصات المرغوب فيها.
- كما يمكننا أكل هذه الوصفة كذلك مع الأرز وبالهناء والشفاء.
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دبابيس كنتاكي المقرمشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة.مكونات دبابيس كنتاكي المقرمشة
تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف ملعقة كبيرة من البصل والثوم البودر.
- نصفة ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- مكعبين مفتتين من مرقة الدجاج.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب وربع من الدقيق.
- كوب من الماء.
- أربع قطع من دبابيس الدجاج.
- بيضة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع البهارات مع النشا والبيضة وكوب إلا ربع من الدقيق.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الماء تدريجيا حتى يأخذ الخليط القوام السائل.
- بعد ذلك نقوم بسلق الفراخ، ثم نقوم بإضافة كل كمية الفراخ في الخليط ونقلبهم جيدا ونترك دبابيس الفراخ في التتبيلة لمدة ساعة علي الأقل.
- ويمكننا أن نتركها أكثر من ذلك أو نتركها لليلة كامل.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الدبابيس من التتبيلة ونغمرها في كمية الدقيق المتبقية، ثم نقوم بنفضها جيدا ونضعها في الزيت.
- بعدما تتم تسوية الدبابيس وتأخذ اللون الذهبي نقوم بإخراجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكن أكلها مع سلطة طحينة أو صوص المايونيز أو المستردة أو مع الصوصات المرغوب فيها.
- كما يمكننا أكل هذه الوصفة كذلك مع الأرز وبالهناء والشفاء.
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