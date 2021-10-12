طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة واللذيذة بمكوناتها البسيط

دبابيس كنتاكي المقرمشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة.

مكونات دبابيس كنتاكي المقرمشة

تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف ملعقة كبيرة من البصل والثوم البودر.

نصفة ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

مكعبين مفتتين من مرقة الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

كوب وربع من الدقيق.

كوب من الماء.

أربع قطع من دبابيس الدجاج.

بيضة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبابيس كنتاكي المقرمشة وطريقة تحضيرها كالتالي: