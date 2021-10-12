اصنعي البطاطس الشيبسي المقرمشة اللذيذة بطريقة أحلي من الجاهزة

تعتبر البطاطس الشيبسي المقرمشة ، هي من أجمل أنواع المقرمشات التي تجد إقبالاً كثير عليها من الأطفال والكبار، دائماً الكل يذهب لشرائها من المحلات، ولكن يمكننا إعدادها داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، وتمتاز أيضاً بنفس الطعم الجاهز وبنفس المذاق المقرمش، ويمكن تجهيزها وتقديمها مع الكاتشب بجانب الوجبات الأساسية، أو يمكن إعدادها للأطفال ضمن الوجبات المدرسية والاستغناء عن شرائها من الخارج، فبكل سهولة يمكننا إعدادها بالمنزل، وهناك العديد من الطرق التي نسطيع عمل أشكال مختلفة منها بالبطاطس، كما يمكننا إعدادها بالتوابل والنكهات التي نرغب بها ونفضلها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة بخطوات سهلة وبطعم أحلى من الجاهزة بكثير.

مكونات عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة

يمكننا إعداد الشيبسي من خلال مكونات بسيطة والاستمتاع بمذاق لذيذ ومقرمش وهي كما يلي:ـ

3 حبات كبيرة من البطاطس.

3 ملاعق كبيرة من الخل .

ماء.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تمتاز البطاطس الشيبسي المقرمشة بمذاق لذيذ ومقرمش والسر في هذه الخطوات الآتية:ـ

يتم غسل البطاطس جيداً ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلي شرائح رفيعة. نغسل شرائح البطاطس جيداً بالماء للتخلص من النشا الموجود بالبطاطس. يوضع وعاء على النار ثم نضيف إليه ماء ويترك على النار لكي يغلي ثم نضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. ثم نقوم بإضافة شرائح البطاطس وتترك لكي تغلي في الماء لمدة أربع دقائق فقط. ثم نقوم بتصفية شرائح البطاطس جيداً من الماء ثم نقوم بوضعها على منشفة أو مناديل المطبخ الورقية ونجففها تماماً من الماء.

طريقة التسوية

يتم تسوية البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ