أسهل طريقة لتحضير فطائر البطاطس المقلية المقرمشة مثل الجاهزة بدون ما تشرب زيت

البطاطس من أهم الخضروات التي يعشقها الملايين حيث هناك أنواع كثيرة لتحضير البطاطس سواء كانت مقبلات أو كوجبة أساسية، لذلك جميع الأمهات يحرصن دائماً على وجود البطاطس كل يوم في الصباح والمساء، ولكن من أكثر الطرق التي يطلبها جميع أفراد الاسرة بشكل مستمر هو تحضير فطائر البطاطس المقرمشة، كما أنها من أكثر المقبلات المغذية التي تعمل على تنشط العقل، ولكن تواجه الأمهات دائماً مشكلة في تحضيرها وهو تراكم الزيت بداخلها وهذا ما يجعلها تطري، ولذلك سنقدم لك أفضل طريقة لتحضيرها مثل الجاهزة.

لكي تحصلين على فطائر البطاطس المقرمشة مثل المحلات لذيذة وشهية، لابد من وجود جميع هذه المكونات وهي:

كيلو من البطاطس.

معلقتين كبار من النشا.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة صغيرة زعتر.

جبنة شيدر.

زيت للقلي.

بعد ان قدمنا لكم مكونات فطائر البطاطس وجميع هذه المكونات متوفرة في جميع المنازل، سنقدم لكم أفضل طريقة لتحضير فطائر البطاطس المقرمشة مثل المحلات دون أن تشرب زيت والطريقة هي:

أولًا علينا تقشير البطاطس وغسلها جيدًا وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع بداخله ماء ونضيف مكعبات البطاطس بداخله ونضع القليل من الملح وتترك حتى يتم سلقها.

علينا إخراج البطاطس من الماء المغلي وتجفيفها جيدًا.

نقوم بهرس البطاطس جيدًا ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والزعتر ويقلب جميع المكونات حتى تتماسك.

لابد من التأكد من عدم وجود ماء داخل البطاطس لكي تتماسك وتصبح عجينة.

نتركها قليلاً ثم نقوم بتشكيلها علي شكل دائرة ونضع بداخلها مكعب من الجبن الشيدر.

نضع طاسة على نار مرتفعة ونضيف الزيت ونتركها حتى يسخن تماماً، ثم نضع بداخله فطائر البطاطس.

تقلب البطاطس عندما تحمر، ثم تخرج على مناديل مطبخ لكي لا يترك بها زيت.

يفضل تقديم فطائر البطاطس للطعام وهي ساخنة و ستلاحظين كم هي مقرمشة ولذيذة.

وهكذا نكون قدمنا لكم أسرار عمل فطائر البطاطس المقرمشة من المنزل مثل المحلات بدون ما تشرب نقطة زيت و لذيذة وشهية يعشقها الصغير والكبير.