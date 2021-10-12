فوائد قشر الرمان المطحون المتعددة للصحة العامة للجسم من المعلومات التي يحتاج عدد غير قليل من الأشخاص إلى معرفتها، ويعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات وعلى الرغم من وجود أضرار له؛ إلا أن فوائده أكثر من أضراره ومن خلال مقالنا هذا على ثقفني سنقوم بـِ تقديم فوائد قشر الرمان المطحون وأضراره لكل من يريد الاستفادة منه والاطلاع على جميع المعلومات عنه.

قشر الرمان المطحون

المقصود بقشر الرمان المطحون هو القشرة الخارجية لفاكهة الرمان التي يتخلص منها الجميع نظرًا إلى جهلهم بفوائدها ، ولكن عند جمع قشر الرمان والجزء الأبيض الداخلي له وتجفيفه في الشمس ثم طحنه ، فإن الإنسان هنا يمتلك مصدر مهم لعدد كبير من العناصر الغذائية والمركبات الغذائية الصحية أيضًا المفيدة للجسم ، ولقد عرف الرمان منذ القدم بين الأشخاص بأن له فوائد كثيرة وممتازة لا مثيل لها فهو يعمل على معالجة الالتهابات بالجسم ويعمل على تحسين الصحة العامة للإنسان ويعمل قشر الرمان المطحون على تحسين الصحة العامة للإنسان أيضًا لأنه يقضي نهائيا على الكثير من أنواع الديدان وأي طفيليات قد تصيب الإنسان نهائيا وهذا بديل لأي علاج يوجد به أي كيماويات قد تعالج هذه الديدان وتصيب أجزاء أخرى في الجسم بآثار جانبية ضارة.

فوائد قشر الرمان المطحون

من أهم الأمثلة على فوائد قشر الرمان المطحون ، ما يلي:

يقوم قشر الرمان بمعالجة أمراض اللثَة ويفيدها كثيرا ويقلل من الالتهابات التي تصيبها

يحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة لذلك يقي من الأمراض ومن العديد من أنواع السرطان.

يعالج التهابات الجهاز الهضمي ويعزز من فاعلية العقاقير الطبية الخاصة بـِ ذلك.

يعمل علاج التهاب المريء وتهدئته في حالة معاناة المريض من حرقان قد يتأذى منه ويسبب له الآلام المزعجة.

يعمل مستخلص قشر الرمان المطحون على محاربة العديد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مثل أنواع البكتيريا العنقودية الذهبية.

يُساعد استخدام قشر الرمان على تعزيز صحة الشعر من خلال تقوية البصيلات ورفع معدل نمو نعومة الشعر.

أضرار قشر الرمان المطحون

هناك بعض الأضرار الناجمة عن تناول قشر الرمان المطحون حيث من المؤكد أن الرمان من الفاكهة المفيدة للإنسان ولكن كما له منافعه يوجد له أيضا بعض الأضرار لذلك يجب على كل من يتناوله أن يتخذ الحذر ولا يكثر من تناوله ، ومن الأضرار التي يسببها قشر الرمان ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

يعمل قشر الرمان المطحون على زيادة بعض الهرمونات في الجسم مما قد يصيب الإنسان بمضاعفات شديدة الْخَطَر

يؤدي قشر الرمان إلى اضطراب مستوى الكولستيرول في الدَّم واضطراب ضغط الدَّم أيضًا مما قد يصيب الإنسان بالضغط المستمر المزمن ومن ثمّ يجب أن يتم تناول قشر الرمان فقط بعد الاستشارة الطبية.

يزيد استعمال قشر الرمان المطحون درجة الحموضة وخفض مستوى الرَّقْم الهيدروجيني (pH) في منطقة (المَهْبِل) وقت يؤدي استخدامه إلى مشكلات كثيرة صحية قد تستمر وقت طويل.

يَجِبُ ألاّ يتناوله مرضى الحساسية لأنه يوثر على جهاز المناعة بالجسم ويزيد من الحكة والتورم في بعض أجزاء الجسم والوجه وقد يسبب صعوبة في عملية التنفس

ماذا قالت الأبحاث عن قشر الرمان ؟

في ضوء التأكيدات البحثية لفوائد قشر الرمان ؛ قام العديد من الباحثين والعلماء بإجراء البحوث العلمية اللازمة لإثبات هذه الفوائد علميًا، ولقد أظهرت هذه البحوث ما سنقدمه لكم في السطور التالية: