طريقة عمل البيتزا رول أسهل رولات البيتزا في 15 ثانية بالخطوات وسريعة

طريقة عمل البيتزا رول ، إحدى أنواع البيتزا الشهية، باستخدام وتشكيل البيتزا على شكل رولات بيتزا، سواء رولات البيتزا بالتوست، أو عجينة البيتزا بيتزا رول 15 ثانية الهشة الطرية، وهي سهلة التحضير، وتناسب وجبة الفطور أو العشاء، مع مشروب ساخن، ويمكنك حملها معك إلى العمل، وتناولها في البريك بمنتصف اليوم، أو يمكنك تحضيرها وإعدادها لأطفالك، لتناولها بين الوجبات عقب العودة من المدرسة، أثناء فترة الدراسة، خاصة وأنها من أفضل أنواع المخبوزات التي يمكنك تحضيرها في فترة وجيزة، مع ضمان نظافتها بالإضافة إلى حب الأطفال والكبار لها. ومن أشهر أنواع البيتزا التي يحبها الأطفال كثيرًا؛ ميني بيتزا بدون فرن، وبيتزا 10 دقائق بدون عجن أو فرن، أو بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية، كما يمكنك تحضير فطائر سريعة بدون فرن، أو بيتزا التوست بدون فرن، الشهيرة باسم البيتزا الكذابة.

رولات البيتزا المنزلية، سهلة التحضير وخفيفة وهشة، لا يدخل في تحضيرها الكثير من المقادير والمكونات، بل الأمر غاية في السهولة، والحشوات متروكة لك، تتحكمين بها كيفما شئت، فقط اتبعي كافة الخطوات والتعليمات، لعمل ألذ وأشهى أنواع البيتزا الهشة السريعة، المعروةفة باسم البيتزا الإيطالية الرقيقة، لأنها إحدى أنواعها، وسوف تحصلين على بيتزا الأحلام، أشبه بطريقة عمل بيتزا بابا جونز المعروفة، باستخدام العجينة القطنية منال العالم، أو عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، فاختاري ما يناسبك وسهلا عليك.

أربع أكواب طحين.

ثلاث ملاعق كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح ناعم.

ملعقة كبيرة خميرة.

½ كوب زيت زيتون.

كوب ونصف ماء دافيء.

حلقات فلفل أخضر رومي.

كوب جبنة موزاريللا في المنزل على طريقة الشيف منال العالم.

على طريقة الشيف منال العالم. زيتون حلقات خالي من البذر.

صوص بيتزا.