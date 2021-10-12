تبييض اليدين والرجلين للعروس أسهل خلطات لتفتيح اليدين والرجلين مجربة

تبييض اليدين والرجلين للعروس ، هي واحدة من الأمور التي تهم الفتيات جميعا، خاصة مع مناسبة الزواج واقتراب موعده، وهو ما يدفعهن للبحث عن خلطات لتبيض اليدين والرجلين في أسبوع، أو خلطات لتبيض اليدين في يوم، أو خلطة كريمات لتفتيح اليدين والرجلين، خاصة وأنها مناطق من الجسم لا يتم الاهتمام بها كثيرًا بوجه عام، وينصب الاهتمام الأكبر دائمًا، على تبييض الوجه، فتلجأن إلى شراء كريم لتبيض اليدين والرجلين من الصيدلية، خاصة خلطة تبييض اليدين والرجلين جليسوليد، والمعروفة بينهن باسم؛ خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج، إلا أن البعض تفضلن الخاطات الطبيعية المصنوعة في المنزل، من مواد تكون متوفرة في كل مطبخ مثل؛ تبييض اليدين والرجلين بالنشا، وفي النهاية تكون النتيجة وسرعتها، هي المحفز الرئيس لاستخدام الخلطة أم لا، ولكن لابد من الاستعانة دائمًا بالخلطات التي لا تحتوي على أية مواد كيميائية، قدر الإمكان.

تتزايد فرصة اسمرار البشرة، في مناطق اليدين والرجلين لدى الفتيات، خاصة مع الخروج إلى الشمس كثيرًا، والتعرض لها خلال ساعات النهار، دون وقاية كافية من أضرار أشعة الشمس على البشرة، ولهذا السبب تتزايد مادة الميلانين، التي تؤدي إلى تكون الجلد الميت وتصبغ البشرة بدرجة لون، أغمق من لون البشرة الطبيعي، ومع قدوم حفل الزفاف، ترغب العروس دائمًا في استخداتم الخلطات التي تساعدها في تفتيح البشرة، والتخلص من بعض عيوب البشرة مثل شراء أفضل كريم طبي للكلف العميق، أو تجربة وصفة أخرى من أجل علاج تصبغات الوجه بالأعشاب، مثل الحصول على أقصى فوائد ماء الارز للبشرة ، والذي أثبت قدرة هائلة على منح البشرة ما تريد من نضارة، ومن خلال تجربتي في تبييض الركب والأكواع بمواد طبيعية، أستطيع القول بأن خلطات كريمات تبييض للعرايس، أو الوصفات الطبيعية هي أقوى الوصفات لعلاج تلك الأزمة في أقصر وقت ممكن.

يمكنك في هذه الوصفة استخدام ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم، بالإضافة إلى 4 ملاعق كبيرة من الحمص المطحون، ومعهما ملعقتان كبيرتان لبن رائب، وأضيفي إلي الخليط عصير ليمونة واحدة. وقومي بالخطوات التالية:

اخلطي الكركم مع طحين الحمص في صحن واحد.

ثم ضعي عصير الليمون مع اللبن الرائب للخليط السابق.

وقلبي المكونات السابقة جيدا حتى تمام الامتزاج، وتكون عجينة لينة معك.

وضعي الخليط السابق، على يديك وساقيك واتكريه حتى يجف فوق بشرتك.

ودلّكي البشرة جيدا قبل الغسيل بماء فاتر.

وبعدها رطبي بشرتك جيدا بأفضل مرطب، وهي خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج مع تكرارها.

يعد الملح أحد أقوى لامقشرات الطبيعية، التي يمكنها التخلص من الجلد الميت بسهولة، ولكن ليس أي نوع منه، والأفضل على الإطلاق هو ملح الإبسوم، حيث يمكنك استخدام كوب واحد منه، مع زيت الجوجوبا وعدد 20 قطرة من زيت اللافندر. واتبعي الخطوات التالية: