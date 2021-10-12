كريم منزلي مذهل لتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد الشتاء في آن واحد، إليكي سيدتي أقوى قناع بقوام كريمي لشد البشرة وتفتيحها من المنزل، هذا القناع يزيل التجاعيد من بشرة الوجه بشكل عام وخاصة في المناطق الصعبة مثل بين الحاجبين وحول الفم، كما يزيل البقع الداكنة والتصبغات مما يجعل بشرتك موحدة اللون خالية من الشوائب. استخدمي هذا الكريم على بشرتك خاصة في فصل الشتاء؛ فهو يزيل التجعيدات الناتجة عن جفاف البشرة ويمنحها بياضاً ورونقاً لا تجديه في معظم كريمات التجميل.

كريم منزلي مذهل لتفتيح وشد البشرة

سنقدم لك قناعين كل منهما له له نفس النتائج، الأول لأصحاب البشرة الجافة ويتكون من بياض بيضة واحدة حيث يقلل بياض البيض من ظهور التجاعيد على الجلد كما يزيل التصبغات ويرطب البشرة، ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الذي النعومة والنضارة للبشرة ويشدها بشكل طبيعي، ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان فهي تؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ملعقة صغيرة من نشا الذرة وهو يزيل الخلايا الميتة من الجلد ويرطبه ويفتح البشرة بفاعلية.

نضع بياض البيضة في وعاء ثم يتم خفقه جيداً حتى نحصل على رغوة بيضاء، ثم نضيف إليه العسل ثم نخلط المكونين جيداً ونضيف بعد ذلك القهوة سريعة الذوبان، ثم نخلط ونضيف النشا وبعد ذلك نمزج المكونات جيداً حتى يتم إذابة النشا، ويمكنك إضافة القليل من عصير الليمون الحامض إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية. تنظف البشرة جيداً ثم تجفف ويطبق القناع باستخدام فرشاة نظيفة، يطبق على بشرة الوجه والرقبة أيضاً ثم يترك على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ أولا ثم بالماء البارد ويمكنك استخدام هذا القناع مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وستحصل على نتيجة رائعة من الاستخدام الأول.

التخلص من تجاعيد الشتاء

القناع الثاني خاص لأصحاب البشرة الدهنية ويتكون من ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، ملعقة صغيرة من دقيق الحمص فهو يوحد لون البشرة ويزيل البقع الداكنة، صفار بيضة واحدة وهي تفيد في تأخير ظهور علامات التقدم في السن وتخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة التي قد تظهر على الجلد، ملعقة كبيرة من الحليب السائل. نحضر وعاء ونضيف إليه القهوة ودقيق الحمص ثم نمزج المكونين معاً، بعد ذلك نضيف صفار البيض ونخلطه مع المكونات حتى يتجانس الخليط.

بعدها نضيف الحليب ونستمر في الخلط لنحصل على قوام متجانس يسهل وضعه على البشرة. يطبق القناع على بشرة نظيفة وجافة ثم يترك لمدة نصف ساعة، وبعد مرور الوقت يجف القناع ويصبح جلد الوجه مشدوداً، وبعد ذلك تغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، يطبق هذا القناع 3 مرات في الأسبوع. وبعد إستخدام القناع الأول أو الثاني يتم ترطيب البشرة باستخدام جل الصبار أو زيت جوز الهند، ويمكنك استخدام أي زيت مرطب متوفر لديك وستصبح بشرتك مشدودة وخالية من كل العيوب.