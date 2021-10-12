اصنعي كريم البقدونس الرهيب: لشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

يعتبر كريم البقدونس الرهيب ، من أقوي انواع الكريمات التي تعمل علي شد البشرة بشكل طبيعي جدا دون اضرار جانبية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بكل سهولة، وسوف تحصلين علي بشرة خرافية وخالية من جميع المشاكل التي تواجهك وتسبب مشكلة لديكي، ويمكن اعداد كريم البقدونس في المنزل بطريقة وخطوات سهلة للغاية دون تكلفة او تعب وبمكونات طبيعية جدا، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال كيفية عمل كريم البقدونس الرهيب لشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا دون اضرار جانبية2021.

مكونات عمل كريم البقدونس الرهيب لشد وإزالة التجاعيد من البشرة

سوف نتعرف الان علي المكونات التي يمكن استخدامها لعمل الكريم الخرافي بمكونات موجوده في كل منزل دون تعب او تكلفة وهي كالاتي:-

نصف كوب من عصير البقدونس.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من زيت جوز الهند.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة لتحضير الكريم وكيفية استخدام الكريم علي البشرة بكل سهولة ونتائج مبهرة بفضل الله وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ثم نضعه علي النار ونسكب بداخلة عصير البقدونس والنشا ونخلطهم جيدا. ننتظر لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر حتي نحصل علي قوام كريمي متجانس. ثم نضيف زيت جوز الهند وزيت الورد ونستمر في التقليب ثم عندما نحصل علي خليط كريمي نطفي النار. ننتظر حتي يبرد الخليط قبل الاستخدام ويفضل وضع الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق فقط ونخرجه. نقوم بغسل البشرة جيدا ثم نضع دهنة من الخليط علي البشرة او المكان المراد شدة او ازالة التجاعيد منه. وننتظر لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيدا ونكرر العملية كل يوم لحين نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد ونصائح عند استخدام كريم البقدونس الرهيب لشد وإزالة التجاعيد من البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد والنصائح عن استخدام الكريم علي البشرة دون اضرار جانبية ونتائج خرافية للكريم علي البشرة وهي كالتالي:-