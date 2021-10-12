طريقة تحضير كيك كريمة القهوة في الخلاط بسهولة بالغة والطعم خيالي، وصفة اليوم سنقوم فيها معاً بتجهيز كيك إسفنجي جداً بكريمة القهوة، والتي لن تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد لتحضيرها. لتحضير كيكة القهوة سوف تحتاجين فقط إلى الخلاط الكهربائي وبعض المقادير البسيطة لصنع الكيك والصوص وكريمة القهوة، وبعد أن تنتهي من تجهيزها سوف تجدين أنها تتميز بقوامها الإسفنجي الهش وطعمها المميز لعشاق القهوة والحلويات الباردة، كما أنها لا تحتاج إلى مشروب بجانبها؛ وذلك لتغطيتها بالصوص وكريمة القهوة مما يجعلها تذوب في الفم حرفياً.

طريقة تحضير كيك كريمة القهوة

ولنبدأ أولاً بتجهيز مقادير طبقة الكيك الموجودة في كيكة كريمة القهوة وهي:

2 كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال بما يعادل 250 جرام.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى بمقدار 21 جرام.

نصف كوب زيت + نصف كوب ماء دافئ.

كوب ونصف سكر 300 جرام.

4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان بمقدار 5 جرام.

ملعقة صغيرة فانيليا + ملعقة كبيرة بيكنج بودر + رشة ملح.

نحضر كوب كبير ونضيف الماء الدافئ والقهوة سريعة الذوبان ثم نخلطهم معاً جيداً، ومن جانب آخر نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه البيض، السكر والفانيليا ثم يتم الخلط بأعلى سرعة لمدة 3 دقائق، بعد ذلك نضيف خليط الماء والنسكافيه بالإضافة إلى الزيت ثم يتم الخفق قليلاً لمدة 30 ثانية تقريباً، بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الخليط الذي تم تحضيره في الخلاط ثم يتم غربلة الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر والملح ثم نضيفهم في الوعاء.

يتم دمج المكونات جيداً بالمضرب اليدوي وبعد ذلك نقلب بالملعقة ليتم التأكد من عدم وجود رواسب في أسفل الوعاء، ثم نحضر صينية بايركس ونغلفها بطبقة من السمن البلدي أو الزيت أو الزبدة ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بالتساوي، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة 25-30 دقيقة، بعد ذلك نخرج الصينية ونتركها جانباً حتى يهدأ الكيك والآن نحضر صوص تسقية الكيك.

لتجهيز صوص كيكة كريمة القهوة نحضر مقدار كوب ونصف حليب ساخن، ملعقة ونصف كبيرة قهوة سريعة الذوبان، 2 ملعقة كبيرة سكر. نبدأ بإضافة السكر والنسكافيه إلى الحليب الساخن ثم نخلطهم معاً جيداً، ومن جانب آخر نثقب الكيك بعود خشبي أو شئ أكبر قليلاً ثم نسكب صوص القهوة ويوزع على كامل الكيك ويترك حتى يتشرب الكيك الصوص تماماً حتى نحضر كريمة القهوة.

تحضير كريمة القهوة

لتجهيز كريمة القهوة نحضر المقادير التالية:

3 كوب ماء + 9 ملاعق كبيرة حليب مجفف.

6 ملاعق كبيرة سكر + 4 ملاعق كبيرة نشا .

2 ملعقة كبيرة دقيق + ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب كريم شانتيه بودرة + كوب حليب مثلج.

نحضر إناء قابل للطهي ونضيف إليه النشا، الدقيق، السكر والحليب المجفف ثم يتم مزجهم مع بعضهم البعض، وبعد ذلك نضيف الماء ثم يتم الخلط بالمضرب اليدوي على البارد، ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام وتحدث فقاعات، ثم نرفع الإناء جانباً ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان، الفانيليا والزبدة ثم نخلط المكونات مع الخليط حتى يتجانس، ونتركه بعد ذلك حتى يبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة وبعد ذلك يغطى ويوضع في الثلاجة.

نحضر وعاء ونضيف إليه الكريم شانتيه البودرة مع الحليب ويتم خفقهم ثم ندخله الثلاجة لوقت الاستخدام. بعد ذلك نخرج خليط القهوة مع الكريم شانتيه ونضيفهم على بعض ونخلطهم معا بالمضرب الكهربائي لنحصل على قوام كريمي، ثم نسكب الكريمة على الكيك ونوزعها بالتساوي ويتم وضع شوكولاتة مبشورة للتزيين، ثم ندخل الصينية للثلاجة مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل التقديم، بعد ذلك يقطع الكيك ويقدم في طبق التقديم.