طريقة عمل ملوخية بالأرانب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جداً

طريقة عمل ملوخية بالأرانب، من أشهر وأشهى المأكولات التي تميز المطابخ العربية، وخصوصاً بلاد الشام وتونس والجزائر ومصر والسودان والمغرب، وغيرها من البلاد العربية التي تتفن في صنع مثل هذا الطبق، فمنه من يقدمها مع الدجاج، ومنها من يقدمها مع الجمبري، ومنها من يقدمها مع اللحم، وأيضاً تقدم مع الأرانب، وهي عبارة عن نبات أخضر اللون، عبارة عن عيدان طويلة ترتبط بها ورقات خضراء هذه الورقات هي التي يتم بها عمل طبق الملوخية، ولها أزهار صفراء اللون صغيرة حيث تنتج عدداً من البذور.

طريقة عمل ملوخية بالأرانب

المقادير:

1 أرنب.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 بصل متوسط.

ملح وفلفل أسود.

4 كوب ماء.

4 قطع مستكه.

2 حبة حبهان.

2 ورق غار.

1 جزر متوسط مقشر ومقطع.

1/2 كيلو ملوخية مفرومة.

1 عود كرفس مقطع.

1 طماطم مقطع قطعاً صغيرة.

4 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة زبد.

يقطع الأرنب إلى ست قطع ويغسل جيداً وينقع في ماء مضاف إليه الخل لمدة نصف ساعة. ثم يشطف ويجفف قليلاً بتركه في مصفاة.

يفرم البصل ناعماً يدعك مع الملح والفلفل مع الحفاظ على أي سائل ينتج من ذلك.

يوضع الماء في وعاء على نار متوسطة ويضاف إليه البصل مع الاحتفاظ بماء البصل جانباً.

تضاف المستكه والحبهان وورق الغار والجزر والكرفس والطماطم.

يوضع قطع الأرانب بماء البصل ويترك جانباً إلى أن يبدأ المرق في الغليان.

تضاف قطع الأرنب إلى المرق وتخفض الحرارة ويترك حتى ينضج. مع مراعاة رفع الريم (الزبد) كلما ظهر.

ترفع قطع الأرنب ويصفى المرق ويوضع مرة أخرى على النار إلى أن يبدأ في الغليان.

تضاف الملوخية المفرومة وتقلب في المرق على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان.

يسخن الزبد ويضاف إليه الثوم المفروم وكذلك الكزبرة المطحونة مع الاستمرار في التقليب حتى يصير لونه ذهبياً.

يضاف خليط الثوم والكزبرة إلى الملوخية مع مراعاة أن يكون ساخناً وتغطيه الوعاء للاحتفاظ بالنكهة والرائحة.

تحمر قطع الأرنب في قليل من الزبد وتتبل بالملح والفلفل الأسود وترص فوق طبق من الأرز الأبيض. ويمكن أن تعاد إلى الملوخية.

طريقة تحضير الملوخية المصرية مع قطع الأرانبتاريخ وأصل الملوخية

هناك قصتان عن سبب تسمية نبات الملوخية بهذا الاسم. أما عن القصة الأولى وهي الأرجح حيث أنه يقال أن كلمة ملوخية كانت أصلها “ملوكية”. وذلك لأنها كانت تقدم للملوك. وعندما كان أحد الملوك مريض وصفها طبيبه له. أما عن القصة الأخرى فتقول: أن نبات الملوخية كان منذ القدم في زمن الفراعنة. وكان يسمى “خيه”. وكانوا يعتقدوا أنها من النباتات السامة التي لا تأكل. وعندما احتل الهكسوس مصر وهدموا وطمسوا على معالم الحضارة المصرية الفرعونية الأصيلة. أمروا المصريين وأجبروهم على تناولها كنوع من أنواع العقاب لهم. وكانوا يقولوا لهم “مو – خيه” بمعنى “كلوا – خيه”. وبعدها اكتشفوا أنها غير سامة وتصلح للأكل.