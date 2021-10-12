طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بوصفة سهلة وسريعة

يعتبر الكريم كراميل نوع من أنواع الحلويات اللذيذة، التي يحبها كثير من الناس، ويتميز الكريم كراميل بأنة صحي ولذيذ، وأيضاً يحبها الأطفال وبكثرة، حيث يتجة معظم الناس إلى أكل الحلويات في المطاعم ومحلات الحلويات، حيث أن السيدات تريد أن تلبي اغراض أطفالها وأسرتها بالكامل،حتى لا تشعر الأم بالتقصير ناحية أسرتها، وأن تلبية احتياجات الأسرة هذا يجعل الأم تشعر بالرضا تجاة أسرتها، وأيضاً كل أم تبحث عن طرق جديدة لعمل بعض الحلويات، وتبحث عن طرق غير تقليدية ومعتادة، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ووداعا إلي أكل الحلويات في المطاعم، إصنعي كل هذا في المنزل بنفسك بدون تعب ولا مجهود كبير، وغير مكلفة تماماً. طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل المكونات: عدد 2 كوب من اللبن كامل الدسم. عدد ثلاث حبات من البيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من القشطة أو الكريمة. صفار بيضة واحدة،( إذا كان البيض أحمر). رشة صغيرة من الفانيليا أو نكهات طعم للتخلص من زفارة البيض. قليل من قشر البرتقال المطحون. عدد 4 ملاعق سكر للكريمة. كراميل. كوب واحد من السكر. وفي حالة استخدام البيض البلدي، يمكن استخدام اربع حبات من البيض. طريقة التحضير اولا نقوم بإحضار القوالب التي نصب فيها الكريم كراميل، وبهذة المكونات التي ذكرناها تكفي لإعداد 6 قوالب من الكريم كراميل.

نقوم بإحضار وعاء ثم نرفعة على النار ونضع فية كمية السكر المذكورة بدون تقليب نهائياً ونهدئ علية النار حتى لا يحترق.

وبعد وضع السكر على النار دقيقة تقريباً، سنجد أن السكر بدأ يتكرمل، ويأخذ اللون الذهبي الغامق، ثم نتركة حتى يذوب مع مرعات عدم إحتراقة، حتى لا يصبح طعمة مر، ثم نقوم بصب الكراميل في القوالب،في قاع القالب وفي الجوانب، ثم نتركة قليلاً حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير الكريمة نقوم برفع الحليب على النار حتى يغلي ومعة كمية من القشطة وبعد ان يغلي نضع علية كمية السكر.

ثم نحضر طبق عميق، ونضع فيه البيض ومعة صفار البيضة الحمراء ونضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي، ثم نضع عليه الفانيليا.

ثم نضع البيض على الحليب المغلي مع التقليب جيدا.

ثم نضع في القوالب قليل من الماء البارد حتى نتأكد أن الكراميل أصبح صلباً.

ثم بعد ذلك نصب خليط الحليب على الكراميل، ثم نرص هذه القوالب على صينية وندخلها في الفرن.

ثم نضع القليل من الماء المغلي بعد رص القوالب، ونتركها في الفرن قليل من الوقت.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد. طريقة التحضيرطريقة تحضير الكريمة الوسوم

يعتبر الكريم كراميل نوع من أنواع الحلويات اللذيذة، التي يحبها كثير من الناس، ويتميز الكريم كراميل بأنة صحي ولذيذ، وأيضاً يحبها الأطفال وبكثرة، حيث يتجة معظم الناس إلى أكل الحلويات في المطاعم ومحلات الحلويات، حيث أن السيدات تريد أن تلبي اغراض أطفالها وأسرتها بالكامل،حتى لا تشعر الأم بالتقصير ناحية أسرتها، وأن تلبية احتياجات الأسرة هذا يجعل الأم تشعر بالرضا تجاة أسرتها، وأيضاً كل أم تبحث عن طرق جديدة لعمل بعض الحلويات، وتبحث عن طرق غير تقليدية ومعتادة، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ووداعا إلي أكل الحلويات في المطاعم، إصنعي كل هذا في المنزل بنفسك بدون تعب ولا مجهود كبير، وغير مكلفة تماماً. طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل المكونات: عدد 2 كوب من اللبن كامل الدسم. عدد ثلاث حبات من البيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من القشطة أو الكريمة. صفار بيضة واحدة،( إذا كان البيض أحمر). رشة صغيرة من الفانيليا أو نكهات طعم للتخلص من زفارة البيض. قليل من قشر البرتقال المطحون. عدد 4 ملاعق سكر للكريمة. كراميل. كوب واحد من السكر. وفي حالة استخدام البيض البلدي، يمكن استخدام اربع حبات من البيض. طريقة التحضير اولا نقوم بإحضار القوالب التي نصب فيها الكريم كراميل، وبهذة المكونات التي ذكرناها تكفي لإعداد 6 قوالب من الكريم كراميل.

نقوم بإحضار وعاء ثم نرفعة على النار ونضع فية كمية السكر المذكورة بدون تقليب نهائياً ونهدئ علية النار حتى لا يحترق.

وبعد وضع السكر على النار دقيقة تقريباً، سنجد أن السكر بدأ يتكرمل، ويأخذ اللون الذهبي الغامق، ثم نتركة حتى يذوب مع مرعات عدم إحتراقة، حتى لا يصبح طعمة مر، ثم نقوم بصب الكراميل في القوالب،في قاع القالب وفي الجوانب، ثم نتركة قليلاً حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير الكريمة نقوم برفع الحليب على النار حتى يغلي ومعة كمية من القشطة وبعد ان يغلي نضع علية كمية السكر.

ثم نحضر طبق عميق، ونضع فيه البيض ومعة صفار البيضة الحمراء ونضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي، ثم نضع عليه الفانيليا.

ثم نضع البيض على الحليب المغلي مع التقليب جيدا.

ثم نضع في القوالب قليل من الماء البارد حتى نتأكد أن الكراميل أصبح صلباً.

ثم بعد ذلك نصب خليط الحليب على الكراميل، ثم نرص هذه القوالب على صينية وندخلها في الفرن.

ثم نضع القليل من الماء المغلي بعد رص القوالب، ونتركها في الفرن قليل من الوقت.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد. طريقة التحضيرطريقة تحضير الكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بوصفة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.