10 حاجات يومية بنعملها بتسبب ضرر اكتر من انها بتنفع

في حاجات كتير عادية بنستخدمها بشكل يومي في البيت ممكن تبقى تهديد كبير على صحتنا واحنا مش عارفين ، من اول معجون الاسنان المبيض, لصابون الايد المضاد للبكتيريا, والصودا الخاصة بالدايت وغيرها من الحاجات اللي بنستخدمها واحنا مش عارفين ضررها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قايمة من المنتجات المنزلية المضره ، بالاضافة للبدائل ليها.

المنتجات المنزلية المضره:

1- الصودا الدايت:

اول حاجة بنشيلها من نظامنا الغذائي عشان نخسس وزننا هي الصودا العادية ، واستبدالها بالمشروبات الغازية الدايت اعتقادا مننا انها مناسبة للدايت ، الا انه الدراسات بتأكد وجود علاقة مباشرة ما بين شرب المشروبات الغازية الدايت وخطر الاصابة لحالات صحية خطيرة ، زي الخرف, السمنة, امراض القلب والاوعية الدموية, والاصابة بالسكتة الدماغية.

بالاضافة ، ان السبب الرئيسي لشربنا ليها هي انقاص الوزن ، ولكن النوع ده من المشروبات ممكن انه يزود الرغبة الشديدة عندنا ، وينتهي الامر بمحيط خصر اكبر.

البديل:

خليكي مع الحاجات الطبيعية ، الماية تعتبر افضل مشروب ممكن تعتمدي عليه ضيفي عليه بس نكهات زي الليمون ، ولو عايزة حاجة حلوة ممكن تعتمدي على العصاير الطبيعية ، ممكن حتى انك تجمعي ما بين انواع مختلفة من الفواكة.

2- بقع البرفيوم:

اللي احنا منعرفوش ان البرفيوم ما هو الا عبارة عن مواد كيميائية ريحتها حلوة بنرشها على جلدنا ، بعضها بيكون مشتق من البترول ، والتعرض للعطور دي ممكن يسبب اعراض خفيفة الى اعراض شديدة ، من اول الصداع النصفي للعقم ، بالاضافة انه يعتبرمن الملوثات البيئية المعروفة.

البديل:

استخدمي المنتجات المعطرة بالزيوت الطبيعية ، وممكن تعملي انتي البرفيوم الخاص بيكي الخالي من السموم.

3- الطاسة غير القابلة للالتصاق بتساوي الغازات السامة غير المرغوب فيها:

الطاسات غير القابلة للالتصاق من الادوات الاساسية في كل مطبخ لانها بتمنع الاكل من الالتصاق فيها وسهلة التنضيف ، الا انه الطلاء الموجود على المنتجات دي بيحتوي على بولي تترافلورو ايثيلين ، ولما الطاسة بترتفع درجة حرارتها ، بيتم اطلاق غازات سامة ممكن تبقى مسببة للسرطان.

البديل:

البديل الصحي لصحتك هي ادوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ او من الحديد الزهر ، وممكن تستخدمي معاها سبراي مانع الالتصاق.

4- اعواد القطن الخاصة بالاذن:

شمع الاذن موجود لسبب هو انه بيحمي قناة الاذن من الغبار واي حاجة ممكن تدخل وتضر الاذن ، ولكن لما بيتراكم بيعل طبقة لزجة مزعجة ، وبالتالي بنلجأ لاعواد القطن ، ولكن لما بندخلها في الاذن جوه وي ، ده ممكن يتسبب في تلف الهياكل الحساسة زي طبلة الاذن ، وممكن انه يأدي حتى لفقدان السمع.

البديل:

اول حاجة ارمي اعواد القطن من قايمة مشترياتك ، ومش من الضروري اصلا تنضيف الشمع داخل الاذن ، الا اذا سبب لك ازعاج او كان زيادة عن اللزوم في الحالة دي استخدمي قطعة قماش مبللة واتأكدي انك مش بتضغطي اوي.

5- صابون الايدين المضاد للبكتيريا:

صابون الايدين المضاد للبكتيريا ممكن يبقى “غير صحي” بالاضافة ان مافيش دليل ملموس انه فعلا بيقتل كل الجراثيم ، والخبراء لقوا ان بعض المكونات الموجودة في الصابون ده زي التريكلوسان ممكن تسبب مقاومة للجراثيم.

البديل:

كل اللي انتي محتاجاه للحفاظ على نضافة ايديكي هو الصابون العادي والماية مع الفرك كويس.

6- الليفة:

الليفة من الحاجات الممتازة جدا لتقشير الجلد الميت ، ولكن لما بتبقى رطبة بتحبس فيها الكائنات الحية الدقيقة ، ولما تيجي تستخدميها مرة تانية الكائنات دي بتتنقل لبشرتك وتضرها.

البديل:

بعد كل استخدام لليفة لازم تغسليها وتنشفيها في الهوا ، ومتعلقيهاش في الحمام ، او تستخدمي الصابون الطبيعي المقشر للبشرة من غير الليفة.

7- معجون الاسنان المبيض:

معجون الاسنان المبيض بيساعد على ازالة البقع السطحية على الاسنان ، واللي بتنتج في الغالب من شرب القهوة او الشاي كتير ، والمشكلة هنا بتيجي لما بتستخدميه بشكل متكرر ، ممكن يكشط الاسنان ويسبب تآكل مينا الاسنان او يسبب حساسية الاسنان.

الحل:

اتأكدي ان الماركة اللي بتستخدميها عليها ختم اعتماد من مؤسسة طب اسنان معروفة ، واستخدمي النوع المبيض مع نوع تاني عادي ماتعتمديش على المعجون المبيض بس.

8- ورق الفويل:

لما بنخزن بواقي الاكل ملفوفة في الورق الفويل ، احنا بنخزن عن غير قصد قنبلة موقوتة ، لان بعض البكتيريا ممكن تسبب الامراض المنقولة بالغذاء ، ولما بيكون الهوا موجود في الاكل البكتيريا بتنمو بشكل اسرع ، ومشكلة الورق الفويل انه مش بيعزل الاكل تماما عن الهوا.

البديل:

استخدمي علب محكمة الغلق ، بالاضافة انه المفروض ماتسيبيش الاكل بره فترة طويلة ، حطيه في التلاجة مجرد ما يبرد شوية.

9- العلب البلاستيك:

العلب المصنوعة من البلاستيك واللي عليها ختم “7” او “pc” (بولي كربونات) ممكن تكون بتحتوي على BPA والمادة الكيميائية دي هي السبب في كتير من اضطرابات الغدد الصماء اللي بتسبب امراض من اول العقم لسرطان الثدي والبروستاتا.

البديل:

لما تيجي تشتري علب للاكل اتأكدي انها خالية تماما من مادة BPA ، او اختاري العلب الزجاج او البورسلين ، ودي تعتبر اكتر الاختيارات امان.

10- حمالات الصدر القديمة:

كلنا عندنا حمالة الصدر المفضلة اللي مش بنتخلص منها بسهولة ، ولكن جيه الوقت تتخلصي من اي حمالة صدر قديمة عندك ، لان حمالة الصدر لما بتقدم وبتبقى مرنة زيادة ده معناه دعم اقل للصدر ، وده ممكن يبقى مضر خصوصا في حالة النساء اللي عندهم حجم الصدر كبير ، لان ده ممكن يأدي لآلام الضهر.

الحل:

اتخلصي فورا من حمالات الصدر القديمة اللي بقت مرنة زيادة عن اللزوم ومش بتقدم الدعم لمنطقة الصدر بشكل كافي.

7 عادات بنعملهم كنا فاكرين انها مفيدة لكن هي مضره للصحة !