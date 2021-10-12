خبز الطاسة الشهي واللذيذ بدون فرن بطريقة بسيطة

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يعتبر خبز الطاسة من أنواع المخبوزات السهلة والسريعة، والتي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة، ويمكن إعدادها في دقائق، ويعد هذا النوع من أطيب أنواع المعجنات لأنه طري وخفيف، ويعتبر هذا الخبز من أنواع الخبز المعروفة في كل البلاد العربية، فهو لا يحتاج فرن لتسويته ويمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة، كما يمكن تناوله على وجبة الإفطار، والغداء، والعشاء، فهو مناسب لجميع الأكلات وهو من الأكلات المغذية لأنه يحتوي على اللبن الذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان، مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي أيضاً على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وأيضاً الخميرة التي تحتوي على نسبه كبيرة من الحديد العضوي المفيد لعلاج فقر الدم والقضاء على الضعف العام في الجسم، وتساعد أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الطاسة الشهي واللذيذ بدون فرن.مكونات عمل خبز الطاسة
تتميز مكونات الخبز بأنها غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، وهى كالآتي:-
- 1 كيلو دقيق أبيض
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- أربع ملاعق كبيرة زيت.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة عمل خبز الطاسة سهلة جداً ولا تستغرق الكثير من الوقت، وتتم بخطوات سهلة وبسيطة كالآتي:-
- نضع الدقيق واللبن البودرة مع الملح والسكر والخميرة في وعاء عميق.
- ثم نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة،
- ثم نترك العجينة تختمر لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها.
- نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة ثم نفردها بشكل دائري مع رشة دقيق.
- ثم نضع الخبز في صينية مع رشة من الدقيق مع تغطيته بقطعة قماش لمدة ربع ساعة أو حتى الإنتهاء من الكمية.
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نقوم بمسحها بمنديل مدهون بزيت خفيف.
- تترك الطاسة حتي تسخن نضع الخبز ثم نقلبه على الوجه الثاني ونكرر ذلك حتى ينتفخ الخبز، ونحصل على لون ذهبي جميل.
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يعتبر خبز الطاسة من أنواع المخبوزات السهلة والسريعة، والتي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة، ويمكن إعدادها في دقائق، ويعد هذا النوع من أطيب أنواع المعجنات لأنه طري وخفيف، ويعتبر هذا الخبز من أنواع الخبز المعروفة في كل البلاد العربية، فهو لا يحتاج فرن لتسويته ويمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة، كما يمكن تناوله على وجبة الإفطار، والغداء، والعشاء، فهو مناسب لجميع الأكلات وهو من الأكلات المغذية لأنه يحتوي على اللبن الذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان، مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي أيضاً على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وأيضاً الخميرة التي تحتوي على نسبه كبيرة من الحديد العضوي المفيد لعلاج فقر الدم والقضاء على الضعف العام في الجسم، وتساعد أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الطاسة الشهي واللذيذ بدون فرن.مكونات عمل خبز الطاسة
تتميز مكونات الخبز بأنها غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، وهى كالآتي:-
- 1 كيلو دقيق أبيض
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- أربع ملاعق كبيرة زيت.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة عمل خبز الطاسة سهلة جداً ولا تستغرق الكثير من الوقت، وتتم بخطوات سهلة وبسيطة كالآتي:-
- نضع الدقيق واللبن البودرة مع الملح والسكر والخميرة في وعاء عميق.
- ثم نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة،
- ثم نترك العجينة تختمر لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها.
- نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة ثم نفردها بشكل دائري مع رشة دقيق.
- ثم نضع الخبز في صينية مع رشة من الدقيق مع تغطيته بقطعة قماش لمدة ربع ساعة أو حتى الإنتهاء من الكمية.
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نقوم بمسحها بمنديل مدهون بزيت خفيف.
- تترك الطاسة حتي تسخن نضع الخبز ثم نقلبه على الوجه الثاني ونكرر ذلك حتى ينتفخ الخبز، ونحصل على لون ذهبي جميل.
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