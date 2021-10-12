طريقة عمل ما فن بالجبن في المنزل أسهل وألذ فطور تقدميه لأولادك

يعتبر ما فن بالجبن ، من أشهي وألذ الوجبات التي يمكنك تقديمها إلي أطفالك كوجبة في الإفطار، ويعتبر من الوجبات اللذيذة والشهية والتي تحتوي علي مذاق رائع ومميز، وهو يعتبر من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، جددي لأطفالك خلال وجبة الفطور، واستغني عن الأطباق التقليدية علي الصباح، وحضري لهم هذه الوجبة اللذيذة مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهو فطار للذيذ وسهل ومضمون ومغذي، تحتوي هذه الأكلة علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازم لبناء جسم أطفالك، تتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها، لأنها لا تحتاج لوقت طويل عند تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ما فن بالجبن في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل ما فن بالجبن

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل هذه الوجبة اللذيذة وهي كالاتي:-

3 بيضات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

معلقة صغيرة خل.

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

كوب جبنة رومي مبشورة.

معلقة زعتر.

مقدار معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

معلقة كبيرة زيتون.

رشة ملح.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير ما فن الجبن اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به البيض، مع الملح والفلفل الأسود والخل، ويتم الضرب بالمضرب اليدوي. ثم يضاف إليه الحليب والزيت، و الدقيق و بكينج بودر بالتدريج، مع التقليب المستمر. بعد ذلك تضاف الجبنة الشيدر والجبنة الرومي، و الزعتر والبقدونس و الزيتون، ويخلط جميع المكونات جيداً حتي تتماسك العجينة. ثم يصب الخليط في قوالب الكب كيك، بعد وضع ورق الزبدة ويرش علي وجه جبنة شيدر مبشورة، فيها ويدخل في فرن مسخن علي درجة حرارة 170 مئوية. يترك لمدة ربع ساعة في الفرن حتي ينضج تماماً، ثم يخرج ويترك ليبرد قليلاً، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

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سوف نتعرف علي خطوات تحضير ما فن الشكولاتة اللذيذ وهي كما يلي:-

في وعاء اخلطي 2 كوب دقيق مع 2 بيضة، مع 3 ملاعق من الزبدة مع كوب من الحليب، وقلبيهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم ضيفي عليهم نصف معلقة صغيرة ملح، مع معلقة كبيرة بكينج بودر، واستمري في الخفق حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك ضيفي نصف كوب من الكاكاو، وقلبيهم جيداً ثم اسكبي العجين، في قوالب الكب كيك بورق الزبدة.

زيني الوجه برقائق الشكولاتة، ثم ادخليها الفرن علي درجة حرارة 170 مئوية، لمدة 20 دقيقة حتي ينضج.

طريقة عمل ما فن البيض بالخضار

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الوجبة اللذيذة وهي كالاتي:-