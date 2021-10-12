طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة في المنزل

يعتبر بسكوت الأوريو من المسليات التي يحبها كثيراً من الناس، ويعد البسكويت من الحلويات المتعددة الإستخدام، حيث يوجد أنواع كثيرة للبسكويت، فيوجد بسكويت الشيكولاتة وبسكويت الفانيليا وبسكويت الشوفان، ويذهبون لشرائة من المحلات، ويحبها كثير من الأطفال بصفة خاصة، ويمكن تناولة بأكثر من طريقة وأكثر من وصفه، ومن الممكن تناولة في الكيك وميلك شيك وأيس كريم وبسكويت على الأخص، ويمكن تناول هذا البسكويت في الإفطار، مع الشاي أو اللبن، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة، ووداعا لشرائه من المحلات. طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة المكونات: كوب وربع من الدقيق الأبيض الناعم. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. حبة واحدة من البيض. نصف كوب من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصف كوب من الكاكاو الخام. نصف كوب من الزبدة. مكونات الكريمة: نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب ونصف من السكر البودرة. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء ثم نخلط فية الدقيق والبيكنج باودر والملح والكاكاو الخام.

ثم نقوم بخفق السكر مع الزبدة ونضع عليهم البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف عليهم خليط الدقيق ونقلب جيدا حتى تدخل المكونات مع بعضها و نحصل على عجين.

ثم نقوم بتشكيل البسكوت الى دوائر متوسطة.

ثم بعد ذلك نقوم بخبز البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإحضار الصينية ونفرد فيها ورق من الزبدة ثم نرص عليها كمية البسكوت.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضرب فية الزبدة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على قوام الكريمة.

ثم نقوم بوضع الكريمة على قطعة من البسكويت عندما يبرد ونغطية بقطعة اخرى.

وبهذا يكون جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل بسكويت الشيكولاتة المكونات: ثلاث حبات من البيض. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. كوب واحد من الزبدة. كوب واحد من السكر البودر. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير أولاً نقوم بوضع البيض و الملح والفانيليا في إناء ونخفقهم جيداً.

ثم نضيف الزبدة والكاكاو والسكر مع الاستمرار في الضرب.

نضع البسكويت في قطعة من ورق الألومنيوم ولفة على شكل اسطوانة، ثم نضعه فى الفريزر لمدة ساعتين على الاقل.

ثم نخرج البسكويت من الفريزر ويكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر بسكوت الأوريو من المسليات التي يحبها كثيراً من الناس، ويعد البسكويت من الحلويات المتعددة الإستخدام، حيث يوجد أنواع كثيرة للبسكويت، فيوجد بسكويت الشيكولاتة وبسكويت الفانيليا وبسكويت الشوفان، ويذهبون لشرائة من المحلات، ويحبها كثير من الأطفال بصفة خاصة، ويمكن تناولة بأكثر من طريقة وأكثر من وصفه، ومن الممكن تناولة في الكيك وميلك شيك وأيس كريم وبسكويت على الأخص، ويمكن تناول هذا البسكويت في الإفطار، مع الشاي أو اللبن، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة، ووداعا لشرائه من المحلات. طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة طريقة عمل بسكويت الأوريو المحشو بالكريمة المكونات: كوب وربع من الدقيق الأبيض الناعم. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. حبة واحدة من البيض. نصف كوب من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نصف كوب من الكاكاو الخام. نصف كوب من الزبدة. مكونات الكريمة: نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب ونصف من السكر البودرة. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء ثم نخلط فية الدقيق والبيكنج باودر والملح والكاكاو الخام.

ثم نقوم بخفق السكر مع الزبدة ونضع عليهم البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف عليهم خليط الدقيق ونقلب جيدا حتى تدخل المكونات مع بعضها و نحصل على عجين.

ثم نقوم بتشكيل البسكوت الى دوائر متوسطة.

ثم بعد ذلك نقوم بخبز البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإحضار الصينية ونفرد فيها ورق من الزبدة ثم نرص عليها كمية البسكوت.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضرب فية الزبدة مع السكر والفانيليا حتى نحصل على قوام الكريمة.

ثم نقوم بوضع الكريمة على قطعة من البسكويت عندما يبرد ونغطية بقطعة اخرى.

وبهذا يكون جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل بسكويت الشيكولاتة المكونات: ثلاث حبات من البيض. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. كوب واحد من الزبدة. كوب واحد من السكر البودر. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير أولاً نقوم بوضع البيض و الملح والفانيليا في إناء ونخفقهم جيداً.

ثم نضيف الزبدة والكاكاو والسكر مع الاستمرار في الضرب.

نضع البسكويت في قطعة من ورق الألومنيوم ولفة على شكل اسطوانة، ثم نضعه فى الفريزر لمدة ساعتين على الاقل.

ثم نخرج البسكويت من الفريزر ويكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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