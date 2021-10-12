طريقة عمل غريبة الكوب بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة بكل سهولة

غريبة الكوب ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضير غريبة الكوب سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيين غريبة الكوب بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل غريبة الكوب.

مكونات غريبة الكوب

تتكون غريبة الكوب من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

كوب سمن بدرجة حرارة الثلاجة.

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم والمنخول.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل غريبة الكوب وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب السمن مع السكر الناعم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط قوام كريمي.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق ونقلبهم مع باقي المكونات تقليبا خفيفا حتى تمتزج جميع المكونات ويصبح قوام العجينة متماسك.

ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيع العجينة ونكورها كور صغيرة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع المكسرات علي الغريبة من الأعلي، ثم نقوم بوضع الغريبة على الصاج،ط

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يسخن.

وبعدما يسخن الفرن نقوم بإدخال الغريبة في الفرن لمدة ١٠ دقائق.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

وتكون غريبة الكوب بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيين غريبة الكوب بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: