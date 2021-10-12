أسرع طريقة لتحضير كيك البرتقال الهشة بالخلاط في عشر دقائق

نكهات البرتقال دائماً ما تبدو مميزة عند إضافتها على أيّ من أصناف المعجنات أو أنواع الكيك، حتى أن صوص البرتقال يعتبر من أفضل أنواع الصوص الفواكه واكثرها لذة من حيث المذاق وبسبب كثرة انتشار البرتقال في فصل الشتاء الذي يعتبر على وشك البداية واشهرها البرتقال الذي يعتبر مقاوم وهام لانه يحتوي على عناصر فيتامين سي الذي يقاوم حالات البرد الشديد وينصح به من قبل الاطباء خاصه في ظل انتشار الفيروسات، ويوجد الكثير من طرق تناول البرتقال البعض يفضله كما هو والبعض الاخر يقوم بتحضيره على هيئة عصير طازج ولكن معظم الاطفال لا تحب تناول البرتقال لذلك تقوم الامهات بتحضير كيكة البرتقال اللذيذ للإستغناء عن البرتقال وتعويض الاطفال بفوائد البرتقال وليد تعرف على خطوات تحضير كيك البرتقال الهشة يمكنكم متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. خطوات تحضير كيكه البرتقال الهشة خطوات تحضير كيكه البرتقال الهشة مكونات التحضير: كوبان من الدقيق.

كيس من عبوات البيكنج بودر.

كميه مناسبة من عصير البرتقال الطازج.

اثنين وحدات من البيض كبيرة الحجم.

نصف فنجان صغير من الزبدة.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق بشر البرتقال.

كميه مناسبة من مسحوق السكر البودرة. طريقة التحضير: اولاً نقوم بتسخين الفرن قبل بداية التحضير ولا تركوا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثانيا باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع وحدات البيض ومع الفانيليا السائلة و تشغيل الخلاط حتى يندمج البيض و يصبح سائل. إضافه باقي المكونات من الدقيق بعد نخله ثم الزبدة والبيكنج باودر ومسحوق بشر البرتقال و تشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات. بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل من عصير البرتقال ومواصلة الخفق حتى يصبح الخليط مائل إلي النعومة. في تلك الخطوة نقوم بتجهيز قالب للكيك وعادةً ما يتم وضع ورقة من الزبدة في أسفل القالب ثم صب عجينة كيك البرتقال في القالب ثم وضعها داخل الفرن. نتركها داخل الفرن دون فتحه إلا بمرور نصف ساعه على الأقل وعادةً ما تحتاج إلي أربعين دقيقة للنضج التام، وبعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن وتقطيع الكيك للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

نكهات البرتقال دائماً ما تبدو مميزة عند إضافتها على أيّ من أصناف المعجنات أو أنواع الكيك، حتى أن صوص البرتقال يعتبر من أفضل أنواع الصوص الفواكه واكثرها لذة من حيث المذاق وبسبب كثرة انتشار البرتقال في فصل الشتاء الذي يعتبر على وشك البداية واشهرها البرتقال الذي يعتبر مقاوم وهام لانه يحتوي على عناصر فيتامين سي الذي يقاوم حالات البرد الشديد وينصح به من قبل الاطباء خاصه في ظل انتشار الفيروسات، ويوجد الكثير من طرق تناول البرتقال البعض يفضله كما هو والبعض الاخر يقوم بتحضيره على هيئة عصير طازج ولكن معظم الاطفال لا تحب تناول البرتقال لذلك تقوم الامهات بتحضير كيكة البرتقال اللذيذ للإستغناء عن البرتقال وتعويض الاطفال بفوائد البرتقال وليد تعرف على خطوات تحضير كيك البرتقال الهشة يمكنكم متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. خطوات تحضير كيكه البرتقال الهشة خطوات تحضير كيكه البرتقال الهشة مكونات التحضير: كوبان من الدقيق.

كيس من عبوات البيكنج بودر.

كميه مناسبة من عصير البرتقال الطازج.

اثنين وحدات من البيض كبيرة الحجم.

نصف فنجان صغير من الزبدة.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق بشر البرتقال.

كميه مناسبة من مسحوق السكر البودرة. طريقة التحضير: اولاً نقوم بتسخين الفرن قبل بداية التحضير ولا تركوا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثانيا باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع وحدات البيض ومع الفانيليا السائلة و تشغيل الخلاط حتى يندمج البيض و يصبح سائل. إضافه باقي المكونات من الدقيق بعد نخله ثم الزبدة والبيكنج باودر ومسحوق بشر البرتقال و تشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات. بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل من عصير البرتقال ومواصلة الخفق حتى يصبح الخليط مائل إلي النعومة. في تلك الخطوة نقوم بتجهيز قالب للكيك وعادةً ما يتم وضع ورقة من الزبدة في أسفل القالب ثم صب عجينة كيك البرتقال في القالب ثم وضعها داخل الفرن. نتركها داخل الفرن دون فتحه إلا بمرور نصف ساعه على الأقل وعادةً ما تحتاج إلي أربعين دقيقة للنضج التام، وبعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن وتقطيع الكيك للتقديم. طريقة التحضير:

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