على الرغم من أن البطاطس هي أكثر أنواع الزجبات التي يتفق عليها الجميع، سزاء كانوا صغارا أم كبارا إلا أن

الطلب يزداد عليها بكثرة خلال هذه الأيام بعد العودة الى المدارس، فهي العامل المشترك الذي تجده دائما في

اللانش بوكس الخاص بكل طفل إلى جانب وجبته الأساسية، و لهذا تسعى الأم الى البحث عن وصفات و افكار

مختلفة لإعداد البطاطس و خاصة قليها بطريقة تجعلها لا تشرب الزيت وبهذا تكون اقل ضررا من ناحية

الإصابة بالكوليسترول على سبيل المثال كما انها لا تزيد من احتمال الاصابة بالسمنة و زيادة الوزن، كما أن هناك

بعض الطرق و الأفكار التي تجعلها مقرمشة مثل التي نتناولها في المطاعم المختلفة.

نصائح هامة لعمل بطاطس مقرمشة وهشة لا تشرب الزيت مثل المطاعم

وكما سبق و أشرنا إلى أن البعض قد يفضل تناول الأطباق في المطاعم عن تلك التي يتم تحضيرها في المنزل، وبالطبع فإنه من أكثر تلك الوجبات بالتاكيد وجبة البطاطس المقلية، وهنا نحاول أن ننقل لكم السرّ في تكات تحضير المطاعم للبطاطس المقلية بهذه الطريقة غير مشربة للزيت وفي الوقت نفسه هي هشة ومقرمشة أيضاً.

فهيا بنا نتعرف على خطوات تحضير البطاطس المقلية تماما كما تحضر في المطاعم ، وهي كالتالي:

نقوم أولا بغسل البطاطس ، ثم تقشر ويتم تقطعيها حسب الرغبة سواء اصابع أو شرائح .

يتم وضع قدر مناسب ملئ حوالي نصفه بالماء على النار، ويضاف اليه القليل من الملح ونتركه حتي يصل الى مرحلة الغليان.

نقوم بعد ذلك بوضع كمية البطاطس بأكملها في الماء المغلي ويتم تركها فترة تصل الى 4 دقائق.

بعد انتهاء هذه الفترة يتم اضافة عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وتترك البطاطس حتى تغلي لمدة 2 دقيقة إضافية.

يتم بعد ذلك رفع شرائح البطاطس من الماء المغلي في مصفاة حتى تصفى جيدا ، من أجل أن لا يفور الزيت أثناء القلي.

نضع الآن مقلاة عميقة على النار، ونصب فيها الزيت ونتركه حتى يسخن جيدا ثم نضيف البطاطس تحمر حتى يصبح لونها ذهبياً .

ترفع البطاطس من على النار و تخرج في مصفاة أو على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت منها نهائيا .

يجب ملاحظة التالي :

تغطية المقلاة أثناء القلي حتى تصل البطاطس الى مرحلة النضج بطريقة أسرع.

لا يتم وضع البطاطس في الزيت حتى يغلي ويسخن جيدا ،حتى لا تستغرق وقتاً طويلاً كما إن تسخين الزيت جيدا يمنع البطاطس من امتصاصه .

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