كيكة الفانيليا اليابانية بربع كوب من الدقيق وبالمقادير المضبوطة

تعتبر كيكة الفانيليا اليابانية ، من الكيك الهش الذي يمتاز بقوام طري جداً وهي تختلف عن الكيك العادي فهي يتم تحضيرها من خلال كمية دقيق قليلة جداً يكون مخصص لعمل الكيك، ويدخل في مكوناتها الجبنة الكريمي فطريقة تحضير هذه الكيكة تكون على الطريقة اليابانية، ومن أهم مميزات هذه الكيكة أنها لها قوام خفيف جداً وتقدم مع الشاي أو الحليب الساخن، ويفضل دائماً لكي تنجح الكيكة وتكون بالقوام المضبوط نتبع المعاير والمقادير المذكورة لأن هذا النوع من الكيك يحتاج إلي مقادير دقيقة، وهناك العديد من أنواع الكيك الكثيرة والمتنوعة، فقد اخترنا لكم اليوم طريقة عمل كيكة الفانيليا اليابانية بخطوات سهلة جداً على الطريقة اليابانية.

مكونات عمل كيكة الفانيليا اليابانية

مكونات عمل الكيكة سهلة جداً وبسيطة تعطي لها قوام خفيف جداً وهي كما يلي:ـ

3 حبات من البيض.

1/3 كوب من الحليب.

ربع كوب سكر.

نصف كوب جبن كريمي.

ربع كوب من الدقيق المخصص لعمل للكيك.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الفانيليا اليابانية باتباع الخطوات الآتية:ـ

نبدأ أولاً بفصل بياض البيض عن الصفار، ثم نقوم بخلط الجبن الكريمة مع الزبدة والحليب في طبق، ونضعه على حمام مائي ساخن ونقلب المكونات حتي تتحول إلي خليط كريمي وتذوب تماماً. ثم نضيف إليه صفار البيض والدقيق ونقلب المكونات جيداً، ثم نرفع الخليط عن الحمام المائي. نضيف ملعقة من الفانيليا ونخلط المكونات جيداً. ثم نقوم بخلط بياض البيض مع ملعقة صغيرة من الخل بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتي يتحول للون الأبيض. نضيف السكر تدريجياً مع استمرار الخفق حتي يتحول إلي خليط كريمي، نضيف الخليط الكريمي إلي الخليط السابق ونقلب المكونات من أعلي إلي أسفل حتي تمزج مع بعضها البعض. نصب الخليط في صينية متوسطة الحجم مبطنة بورق الزبدة.

طريقة التسوية

طريقة التسوية الصحيحة تكون بالخطوات الآتية:ـ