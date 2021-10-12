طريقة عمل كريم النشا وقشور الرمان المبهر للتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا وقشور الرمان ، من أهم الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة 4 درجات، وهي خلطة طبيعية 100% لا تحتوي علي أي مواد كماوية، سوف تساعدك هذه الوصفة الفعالة علي التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه، والبثور والرؤوس السوداء، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب، يعمل هذا الكريم علي تفتيح المناطق الداكنة والبقع والندبات، يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، تعمل علي محاربة التجاعيد أثار حب الشباب، يعد هذا الكريم من أفضل وأحسن أنواع الكريمات الطبيعية سريعة المفعول، سوف يجعل هذا الكريم بشرتك أصغر سنن حتي لو كان عمرك فوق الأربعين، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم النشا وقشور الرمان في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل كريم النشا وقشور الرمان

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الكريم السحري وهي كما يلي:-

2 معلقة كبيرة من مطحون قشور الرمان.

3 ملاعق كبار من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من عسل الأبيض.

نصف معلقة من زيت اللوز الحلو.

معلقة كبيرة من الجلسرين.

عصير نصف لليمونة.

2 معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم النشا وقشور الرمان المبهر في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به مطحون قشور الرمان، والنشا و الحليب، ويتم تذويبهم جيداً علي نار هادئة. ثم يرفع الخليط من علي النار، يضاف إليه العسل و زيت اللوز و الجلسرين ويتم التقليب، حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك يضاف عصير الليمون، ويتم وضعهم في الخلاط الكهربائي ونخفقهم جيداً، حتي نحصل علي قوام كريمي. ثم بعد ذلك نضع الخليط في علبة نظيفة وفارغة، و محكمة الغلق في مكان بارد لحين الاستخدام. يستخدم هذا الكريم يومياً باليل علي بشرة نظيفة، ويغسل في الصباح بالماء البارد، تكرر الوصفة يومياً لمدة شهر، وسوف تلاحظين الفرق.

أهم فوائد قشور الرمان للبشرة

هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض فوائد قشور الرمان للوجه وهي كالاتي:-