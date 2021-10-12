طريقة عمل أم على لجميع مناسبتك بكل سهولة وبطرق غير تقليدية بطعم مميز

طريقة عمل أم على هي نوع من الحلويات الشعبية المصرية سهلة التحضير وكان أول من قام بإعدادها الفاطميون وسميت بهذا الاسم على أسم الحاكم الأيوبية في مصر عدما طلبت من أحد طهاه القصر أعداد وجبة تحليه جديدة لتوزيعها على جميع البلاد المجاورة لمصر أسماه تختلف بين كل بلد في السودان يطلق عليها ” فته بالحليب ” في مصر والسعودية تسمي ب ” أم على ” وفي العراق ” الخميعة ”

طريقة عمل أم على المصرية بكل سهولة طريقة عمل أم على المصرية بكل سهولة وأشتهرت المملكة العربية السعودية بتقديمها، في جميع مناسبتها سواء كان فالأعراس أو التجمعات العائلية مكونها الأساسي خبز الرقاق المصري الناشف والحليب وبعض المكسرات المفضل والمتاح لديكي ولكن مؤخراً. قامت بعض السيدات والطهاه بتغير المكون الأساسي الجلاش أو البف باستري أو ما يسمي الملفيه، الكرواسون. طريقة عمل أم على بالرقاق الناشف طريقة عمل أم على بالرقاق الناشف المكونات ثلاث حبات رقاق .

نصف كيلو حليب سائل مغلي.

سكر حسب الرغبة. مكسرات حسب الرغبة زبيب. جوز الهند.

سوداني مطحون.

فستق مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة. طريقة التحضير نكسر ورقات الرقاق إلي قطع صغيرة.

ندهن صينيه مناسبة أو قطع فخار بأحجام متساوية.

نرص نصف كمية الرقاق ونخلي اللبن بالسكر ونضع كوب من اللبن.

نخلط المكسرات ونضعها بقالب وأطراف الصينية.

نضع الجزء المتبقي من الرقاق نصب اللبن ونضع ملعقتان كبيرة من الزبدة.

نضع الصينية تحت الشواية لمده نصف ساعه.

حتى يتشرب اللبن وتزين بالمكسرات حيت تقطع وتقدم. ويقدم بجانبها المشروب المفضل. طريقة عمل أم على بالجلاش طريقة عمل أم على بالجلاش المكونات لفة جلاش.

ثلاث أكواب لبن.

نص كوب زبدة مذابة.

خمس ملاعق كبيرة سكر. للتزين والحشوة كوب زبيب.

كوب جوز هند.

كوب فستق مطحون.

كوب لوز مفروم.

كوب سوداني مفروم. طريقة التحضير نقطع لفة الجلاش بالمقص أو السكين.

بأحجام متساوية ثم نضع في صينيه.

نصف كوب السمن ونضيف رقائق الجلاش المقطع.

نحمر الجلاش بالفرن تحت الشوية مع التقلب.

نرفعه من البوتاجاز حتى يصلح جميع الورقات لونهم ذهبي.

نضيف المكسرات بطريقة عشوائية ونحلي اللبن بالسكر.

نصب اللبن على الجلاش ونحرك الصينية بحرص.

ثم نضعها في الفرن مرة أخرى تحت الشواية لمدة ربع ساعه وتقدم باردة بجانبها المشروب. الوسوم

طريقة عمل أم على هي نوع من الحلويات الشعبية المصرية سهلة التحضير وكان أول من قام بإعدادها الفاطميون وسميت بهذا الاسم على أسم الحاكم الأيوبية في مصر عدما طلبت من أحد طهاه القصر أعداد وجبة تحليه جديدة لتوزيعها على جميع البلاد المجاورة لمصر أسماه تختلف بين كل بلد في السودان يطلق عليها ” فته بالحليب ” في مصر والسعودية تسمي ب ” أم على ” وفي العراق ” الخميعة ”

طريقة عمل أم على المصرية بكل سهولة طريقة عمل أم على المصرية بكل سهولة وأشتهرت المملكة العربية السعودية بتقديمها، في جميع مناسبتها سواء كان فالأعراس أو التجمعات العائلية مكونها الأساسي خبز الرقاق المصري الناشف والحليب وبعض المكسرات المفضل والمتاح لديكي ولكن مؤخراً. قامت بعض السيدات والطهاه بتغير المكون الأساسي الجلاش أو البف باستري أو ما يسمي الملفيه، الكرواسون. طريقة عمل أم على بالرقاق الناشف طريقة عمل أم على بالرقاق الناشف المكونات ثلاث حبات رقاق .

نصف كيلو حليب سائل مغلي.

سكر حسب الرغبة. مكسرات حسب الرغبة زبيب. جوز الهند.

سوداني مطحون.

فستق مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة. طريقة التحضير نكسر ورقات الرقاق إلي قطع صغيرة.

ندهن صينيه مناسبة أو قطع فخار بأحجام متساوية.

نرص نصف كمية الرقاق ونخلي اللبن بالسكر ونضع كوب من اللبن.

نخلط المكسرات ونضعها بقالب وأطراف الصينية.

نضع الجزء المتبقي من الرقاق نصب اللبن ونضع ملعقتان كبيرة من الزبدة.

نضع الصينية تحت الشواية لمده نصف ساعه.

حتى يتشرب اللبن وتزين بالمكسرات حيت تقطع وتقدم. ويقدم بجانبها المشروب المفضل. طريقة عمل أم على بالجلاش طريقة عمل أم على بالجلاش المكونات لفة جلاش.

ثلاث أكواب لبن.

نص كوب زبدة مذابة.

خمس ملاعق كبيرة سكر. للتزين والحشوة كوب زبيب.

كوب جوز هند.

كوب فستق مطحون.

كوب لوز مفروم.

كوب سوداني مفروم. طريقة التحضير نقطع لفة الجلاش بالمقص أو السكين.

بأحجام متساوية ثم نضع في صينيه.

نصف كوب السمن ونضيف رقائق الجلاش المقطع.

نحمر الجلاش بالفرن تحت الشوية مع التقلب.

نرفعه من البوتاجاز حتى يصلح جميع الورقات لونهم ذهبي.

نضيف المكسرات بطريقة عشوائية ونحلي اللبن بالسكر.

نصب اللبن على الجلاش ونحرك الصينية بحرص.

ثم نضعها في الفرن مرة أخرى تحت الشواية لمدة ربع ساعه وتقدم باردة بجانبها المشروب.

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