طريقة عمل كيك الباركين الانجليزي بخطوات مختلفة عن الكل ورائعة

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طريقة عمل كيك الباركين الانجليزي الهش اللذيذ الذي يتميز بفوائد عديدة، تعد هذه الطريقة مثل بعض الطرق العادية للكيك لذلك نود أن نطمن الجميع بأنهم لا يعتقدوا فكرة صعوبة القيام بها، فهي طريقة سهلة وبسيطة للجميع وتتكون أيضاً من مكونات معروفة ومشهورة وغير باهظة الثمن، ويفضل تناول هذه الكيكة مع كثير من المشروبات وخاصة الشاي أو الحليب سواء كان في فترة الصباح أو بعد العصر كما يفعلها معظم الناس، ويمكن للأطفال أخذه معهم المدرسة أو أي مكان آخر لأنها ذات مذاق حلو لاحتوائها على مقدار من السكر والشربات، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي وطريقة إعداده وتحضيره من خلال موقع ثقفني.مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي
تعتبر مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي من المكونات المعتادة التي لا تختلف كثيراً عن النوع العادي فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
- ٢٠٠ جرام من الزبدة.
- ١٠٠ جرام من الشوفان.
- حبة من البيض كبيرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢٠٠ جرام من الشربات ( القطر ).
- ٨٥ جرام من الدبس.
تعد طريقة تحضير الأنواع المختلفة من الكيك ليست صعبة كما يعتقد البعض لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الكيكة اللذيذة المختلفة وهي كما يلي:
- نحضر إناء للخلط يوضع على النار ونضع به كلاً من الشربات والزبدة والسكر والدبس، ونقلبهم مع بعض ثم نضع الإناء على نار متوسطة الحرارة ونتركه مع التقليب حتى يذوب السكر.
- بعد أن تتجانس جميع المكونات السابقة نرفعه من على النار ونضيف عليهم كمية الدقيق المطلوبة والبيكنج بودر والشوفان والزنجبيل.
- ثم نقوم باضافة البيض والحليب السائل ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر قالب الكيك المرغوب وندهنه بقليل من الزيت أو السمن، ثم نسكب به خليط الكيك.
- ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة حتى يتم النضج تماماً.
- ثم نقوم بتقديمه بألف هنا وشفا للجميع.
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طريقة عمل كيك الباركين الانجليزي الهش اللذيذ الذي يتميز بفوائد عديدة، تعد هذه الطريقة مثل بعض الطرق العادية للكيك لذلك نود أن نطمن الجميع بأنهم لا يعتقدوا فكرة صعوبة القيام بها، فهي طريقة سهلة وبسيطة للجميع وتتكون أيضاً من مكونات معروفة ومشهورة وغير باهظة الثمن، ويفضل تناول هذه الكيكة مع كثير من المشروبات وخاصة الشاي أو الحليب سواء كان في فترة الصباح أو بعد العصر كما يفعلها معظم الناس، ويمكن للأطفال أخذه معهم المدرسة أو أي مكان آخر لأنها ذات مذاق حلو لاحتوائها على مقدار من السكر والشربات، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي وطريقة إعداده وتحضيره من خلال موقع ثقفني.مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي
تعتبر مكونات عمل كيك الباركين الانجليزي من المكونات المعتادة التي لا تختلف كثيراً عن النوع العادي فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
- ٢٠٠ جرام من الزبدة.
- ١٠٠ جرام من الشوفان.
- حبة من البيض كبيرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢٠٠ جرام من الشربات ( القطر ).
- ٨٥ جرام من الدبس.
تعد طريقة تحضير الأنواع المختلفة من الكيك ليست صعبة كما يعتقد البعض لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الكيكة اللذيذة المختلفة وهي كما يلي:
- نحضر إناء للخلط يوضع على النار ونضع به كلاً من الشربات والزبدة والسكر والدبس، ونقلبهم مع بعض ثم نضع الإناء على نار متوسطة الحرارة ونتركه مع التقليب حتى يذوب السكر.
- بعد أن تتجانس جميع المكونات السابقة نرفعه من على النار ونضيف عليهم كمية الدقيق المطلوبة والبيكنج بودر والشوفان والزنجبيل.
- ثم نقوم باضافة البيض والحليب السائل ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر قالب الكيك المرغوب وندهنه بقليل من الزيت أو السمن، ثم نسكب به خليط الكيك.
- ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٤٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة حتى يتم النضج تماماً.
- ثم نقوم بتقديمه بألف هنا وشفا للجميع.
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