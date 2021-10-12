أقوى كيراتين طبيعى رهيب لفرد الشعر وتنعيم الشعر المجعد من اول استعمال سيصبح ناعم كالحرير

أقوى كيراتين طبيعى رهيب لفرد الشعر وتنعيم الشعر ، يعتبر الشعر هو تاج جمال كل فتاة وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل وأغلى المنتجات التي تساعدها على فرد وتنعيم الشعر، ولكن يجب أن تحسني اختيارك فقومي بشراء المنتج الذي يحتوي على مكونات طبيعية 100% مضمونة وآمنة على شعرك، وهذا يكون صعب للغاية لأن معظم منتجات فرد الشعر الموجودة بالأسواق مليئة بالمكونات الكيماوية الضارة التي تكون سبب في تلف الشعر، ولذا حرصنا على أن نقدم لك سيدتي كيراتين فرد الشعر بالمكونات الطبيعية التي ستختارينها بنفسك وتجهزيها بأيديك في البيت.

أقوى كيراتين طبيعى رهيب لفرد الشعر وتنعيم الشعر

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر سريعاً، فاجعلي شعرك ناعم كالحرير واستخدمي مكونات طبيعية بها مزيد من العناصر المفيدة جداً لفروة رأسك وشعرك والتي سوف تكون كما يلي:

كيراتين البيض لفرد الشعر:

يعد البيض من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لفرد وتنعيم الشعر نظراً لما تحتويه من عناصر مثل البروتين وهو من أهم العناصر الذي يحتاج إليها الشعر حتى يصبح ناعم وجميل ويتم تحضيرها بطريقة بسيطة وهي:

فقط قومي بجلب وعاء متوسط الحجم ضعي به اثنان من بياض البيض.

يضاف له 3 ملاعق من زيت الزيتون النقي واخلطيهم جيداً مع بعضهم.

ثم عليك بغسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ثم جففيه جيداً وبعدها يطبق خليط البيض من الجذور حتى الأطراف.

انتظري إلى حوالي من 3 إلى 4 ساعات ثم قومي بغسيل الشعر جيداً بواسطة الماء الفاتر والشامبو.

ادهني شعرك بعدها بقليل من زيت الزيتون واستمري على استخدام وصفة البيض يوم بعد يوم حتى تحصلين على نتيجة سريعة وفعالة لكي يتم فرد الشعر وتتخلصين من هيشانه.

كيراتين زيت الزيتون وجل الصبار:

تحتوي هذه الطريقة لتحضير الكيراتين على مجموعة فعالة وقوية من العناصر الطبيعية التي تعوض الشعر ما يفقده من البروتين وخلافه، ويستخدم بكل سهولة في البيت ولا يحتاج لمتخصصين كما يلي: