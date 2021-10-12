طريقة عمل طاجن بامية باللحم الضاني في الفرن

من الأكلات القديمة المتعارف عليها طاجن البامية باللحمة هي من الأكلات التقليدية ولاكن محببة عند الكثير، ونحتاج في فصل الشتاء ألى تحضير مثل تلك الأطباق في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة نبتعد عن تحضير الطعام الثقيل والمقدم ساخن نتيجة إلي تحضير أطباق المكرونة باختلاف أنواعها والصوص المقدم معها.

ولاكن فصل الشتاء، يحتاج إلى تحضير وجبة غداء ساخنة، مثل المكرونة البشاميل، المحشى بجميع أنواعه، العدس،مع بعض المشروبات مثل السحلب وغيرى أكلات الشتاء تختلف عن أكلات وحلويات الصيف لذلك تقدم لكم اليوم احد الوصفات من أكلات الشتاء الساخنة.

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

مع البرد القاسى نحتاج إلى وجبة غنية ومفيدة وساخنة، مع مرعاه أنها سريعة التحضير، طاجن اللحمة من اشهي والذ الاطباق التى يمكن تحضيرها ويقدم معها طبق من الارز الأبيض وطبق من البتنجان المخلل نقدم اولا المقادير.

طاجن بامية باللحمة الضاني

كيلو رقبة ضاني مسلوقة.

بامية.

٣ كوب عصير طماطم.

بصلة نصفين.

فصوص ثوم.

كزبرة خضراء .

فلفل رومي.

فلفل أحمر حار.

زيت وسمنة.

بهارات لحمة .

كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود.

في البداية نحضر الكبه ونضع فيها بصل وثوم وفلفل رومي وحامي وكزبره خضراء وملح وفلفل وكمون وكزبره ونخلط جميع المكونات.

يليه نضع زيت في حله فيها زيت ونضع اللحمه المسلوقه وشوحي ثم نضع الباميه ونقلب جييدا.

ثم نضيف عصير الطماطم ويضاف شوربه ( المرقة) وننتظر كله يغلي كويس ١٠ دقائق ونضع الخليط في طاجن وغطي بفويل ودخليه فرن سخن على ٢٠٠ لمده ٣٥ ل ٤٠ دقيقه وفى اخر خمس دقايق شغلي الشوايه وارفعي الفويل .

خطوات طاجن بامية باللحمة

باذنجان مخلل

باذنجان مقلي.

فلفل أحمر بارد.

فلفل فلفل أخضر مفروم .

٢ ملعقة كبيرة ثوم .

نصف كوب خل.

عصير ليمونة كبيرة .

٢ كوب ماء.

كمون وكزبرة ملح .

نحضر البتنجان ونضعة فى الزيت واقليه وننتظر حتى يتحمرننقلة على ورق مطبخ ونبتدي نجهز الخلطة نحضر الكبه وافرمي الفلفل الأحمر مع قليل من خل وعصير ليمون وثوم ورشه ملح وكمون وكزبره ونخلط جيدا ثم نقسم الخليط جزء يضاف ألية قليل من الماء ونضيف البتنجان المقلي لمدة خمس دقائق، ثم نحضر طبق اخر نضع بة باقي الخلطة وابتدي احشي البتنجان بعد ماتخرجيه من الماء.