طريقة عمل حلى ليالي لبنان اللذيذة بالسميد والحليب

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، حلوى ليالي لبنان من أشهر الحلويات والتي يطلق عليها عدة أسماء أخري منها ليالي حلب وحلوي السميد والمحلاية وليالي الشام والقشطلية كل تلك الأسماء يتم تحضيرها بطريقة واحدة وهي أسهل الحلويات التي يتم إعدادها في المنزل ويتم إعدادها بكثرة في فصل الصيف لأنها من الحلوي الباردة كما أنها معروفة بخيفتها على المعدة وفيما يلي من المقال نذكر مكونات وخطوات إعداد حلوي ليالي لبنان. طريقة عمل حلى ليالي لبنان طريقة عمل حلى ليالي لبنان المكونات: كوب سميد ناعم.

نصف كوب سكر.

ستة أكواب حليب.

نصف كوب فستق حلبي.

ربع كوب قشطة.

ربع كوب ماء زهر.

مكسرات.

جوز الهند. خطوات تحضير حلى ليالي لبنان قومي بوضع السكر والسميد الناعم والحليب على النار، وحركية باستمرار حتي يصل للغليان.

ضيفي إلى الخليط ماء الزهر واخلطيهم معا.

احضري طبق التقديم ويفضل أن يكون واسع ثم اسكبي به ثلث الخليط واحرصي أن يكون السمك واحد سنتيمتر تقريبا.

يتم إضافة الفستق الحلبي على الثلث المتبقي ومزجهم معا ثم وزعيه على وجه الطبق.

يوضع الطبق في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات أو حتي يتماسك جيدا.

وزعي القشطة على الوجه بحيث تكون طبقة رقيقة.

رشي المكسرات وجوز الهند على الطبق قبل التقديم.

يمكن تقديم طبق حلى ليالي لبنان مع العسل الأبيض أو القطر الثقيل. طريقة عمل حلى ليالي لبنان بكريمة الخفق خطوات تحضير حلى ليالي لبنانطريقة عمل حلى ليالي لبنان بكريمة الخفق المكونات سبعة أكواب حليب.

اتنين بيضة.

علبتان كريمة خفق.

نصف كوب ماء زهر.

كوب سميد.

نصف كوب صنوبر و فستق ولوز منقوع.

ملعقة صغيرة مسحوق المستكة. خطوات التحضير في البيت اخفقي الكريمة ثم ضعيها في الثلاجة.

ضعي كوب حليب مع البيض مع السميد في الخلاط الكهربائي واخليطهم جيدا.

ضعي ستة أكواب الحليب المتبقية في وعاء على نار متوسطة ثم ضيفي إليه الخليط السابق، واتركيهم على النار مدة ربع ساعة مع التحريك.

ضيفي إليه ماء الزهر والمستكة.

ضعي الخليط في طبق التقديم ثم ضعي على الوجه الكريمة وزينه بالمسكرات، كما يمكن تقديمه مزين ببعض الفواكه المجففة ورشه من جوز الهند المبشور ناعم. خطوات التحضير في البيت الوسوم

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، حلوى ليالي لبنان من أشهر الحلويات والتي يطلق عليها عدة أسماء أخري منها ليالي حلب وحلوي السميد والمحلاية وليالي الشام والقشطلية كل تلك الأسماء يتم تحضيرها بطريقة واحدة وهي أسهل الحلويات التي يتم إعدادها في المنزل ويتم إعدادها بكثرة في فصل الصيف لأنها من الحلوي الباردة كما أنها معروفة بخيفتها على المعدة وفيما يلي من المقال نذكر مكونات وخطوات إعداد حلوي ليالي لبنان. طريقة عمل حلى ليالي لبنان طريقة عمل حلى ليالي لبنان المكونات: كوب سميد ناعم.

نصف كوب سكر.

ستة أكواب حليب.

نصف كوب فستق حلبي.

ربع كوب قشطة.

ربع كوب ماء زهر.

مكسرات.

جوز الهند. خطوات تحضير حلى ليالي لبنان قومي بوضع السكر والسميد الناعم والحليب على النار، وحركية باستمرار حتي يصل للغليان.

ضيفي إلى الخليط ماء الزهر واخلطيهم معا.

احضري طبق التقديم ويفضل أن يكون واسع ثم اسكبي به ثلث الخليط واحرصي أن يكون السمك واحد سنتيمتر تقريبا.

يتم إضافة الفستق الحلبي على الثلث المتبقي ومزجهم معا ثم وزعيه على وجه الطبق.

يوضع الطبق في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات أو حتي يتماسك جيدا.

وزعي القشطة على الوجه بحيث تكون طبقة رقيقة.

رشي المكسرات وجوز الهند على الطبق قبل التقديم.

يمكن تقديم طبق حلى ليالي لبنان مع العسل الأبيض أو القطر الثقيل. طريقة عمل حلى ليالي لبنان بكريمة الخفق خطوات تحضير حلى ليالي لبنانطريقة عمل حلى ليالي لبنان بكريمة الخفق المكونات سبعة أكواب حليب.

اتنين بيضة.

علبتان كريمة خفق.

نصف كوب ماء زهر.

كوب سميد.

نصف كوب صنوبر و فستق ولوز منقوع.

ملعقة صغيرة مسحوق المستكة. خطوات التحضير في البيت اخفقي الكريمة ثم ضعيها في الثلاجة.

ضعي كوب حليب مع البيض مع السميد في الخلاط الكهربائي واخليطهم جيدا.

ضعي ستة أكواب الحليب المتبقية في وعاء على نار متوسطة ثم ضيفي إليه الخليط السابق، واتركيهم على النار مدة ربع ساعة مع التحريك.

ضيفي إليه ماء الزهر والمستكة.

ضعي الخليط في طبق التقديم ثم ضعي على الوجه الكريمة وزينه بالمسكرات، كما يمكن تقديمه مزين ببعض الفواكه المجففة ورشه من جوز الهند المبشور ناعم. خطوات التحضير في البيت

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