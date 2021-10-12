طريقة عمل الفشار بعدة طرق بدون زيت وبالجبنة والكراميل

الفشار له أسماء كثيره مثل البوشار، النفيش، الشوش، الشاميه، وتعتبر هذه الأسماء ترمز إلى أكلة واحدة وهي عباره عن الذره المفرقع، والفشار من المقبلات سهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار ويوجد منها أطعمة كثيرة وجميلة مثل فشار بالكرميل وفشار بالملح العادي وفشار الجبنه. المكونات: 2 ملعقة من الذره. طريقه التحضير: نقوم بإحضار وعاء لعمل الفشار ونقوم بوضعها على نار متوسطة حتى يسخن الوعاء، ونقوم بوضع الذرة ونغطيها. ونقوم بتحريك الوعاء كل عشرين ثانيه ونقوم بتهدئه النار حتى يفرقع الفشار. ونقوم بإخراج الوعاء من على النار ونقوم بوضعه فى طبق التقديم. الفشار الحلو بدون زيت:‏ المكونات: 1 كوب من الذرة.

1 كوب من الماء.

1 كوب من السكر. طريقه التحضير: نحضر قدر ونضع فيه كل المكونات التى قومنا أحضرناها على نار متوسطة، ونقوم بتحريكهم ونقوم بتغطيتهم حتى يقوم الفشار بالفرقعة، ونقوم بوضعه فى طبق التقديم. الفشار الميكرويف: المكونات: كميه من الذرة اليابسه.

2 ملعقة كبيرة من الزبده.

ملح. طريقه التحضير: نحضر كيس ونضع به الذرة اليابسه، ونقوم بغلق الكيس جيداً. نقوم بوضع الكيس في الميكرويف ونتركه لمدة دقيقتين، حتى تفرقع حبات الذرة. ونقوم بتزويب الزبده ونضعها على الفشار، ووضع رشة من الملح، ونقوم برج الكيس جيداً. الفشار بجبنه الشيدر دون الزيت: المقادير: 3 ملاعق من الزبده مذابه.

ملعقة كبيرة من بودره الشيدر.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

أربع أكواب من فشار الطهي.

ملح وفلفل أسود. طريقه التحضير: نقوم بخلط الزبده المذابه، مع جبنة الشيدر، وبودره الخردل، وفلفل الحار، وفشار المطهي. ونقوم بوضعها على النار متوسطة وإضافة الملح والفلفل الأسود، ونقوم بتقليب حتى يخلط جمعهم مع بعضهم، ووضع الفشار فى أطباق التقديم. الفشار بالكراميل: المكونات: 1 كوب من الزبده.

2 كوب من السكر البني.

نص كوب من شراب الذره.

1 ملعقه صغيرة من الملح والفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

خمس لترت من حبات الذره. طريقه التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 100 درجة. ونقوم بوضع الفشار في وعاء كبير ونقوم بإحضار مقلاه ونضعها على نار متوسطة وإضافة الزبده. وإضافة السكر البني وشراب الذره، والملح، ونتركه حتى يغلي لمدة أربع دقائق. إزالة المقلاه عن النار ووضع كربونات الصودا والفانيلا إليها. وإضافة الكريمة على الفشار حتى تتشرب الكراميل ونقوم بوضعه في طبقين ووضعهم في الفرن لمده ساعة ونقوم بتحريكهم كل خمس عشر دقائق. ونقوم بإخراج الفشار من الفرن ووضعه في أطباق التقديم. الفشار بزبده والثوم مع الجبنه: المكونات: لتران من الفشار المفرقع.

3 فصوص من الثوم المفروم.

3 ملاعق من الزبده.

نص كوب من جبنه البارميزان المبشوره.

ملح حسب الرغبه. طريقه التحضير: ونقوم بإحضار وعاء ووضع الفشار وتركه جانبا. ‏ونقوم بإحضار مقلاه ووضع الزبده وقلي الثوم في الزبده لمده 3 دقائق حتى يتغير لونها. ‏ونقوم بوضع الثوم بالزبده على الفشار وبتقليب ونقوم بتقديمه. المكونات:طريقه التحضير:الفشار الحلو بدون زيت:‏ المكونات:طريقه التحضير:الفشار الميكرويف: المكونات:طريقه التحضير:الفشار بجبنه الشيدر دون الزيت: المقادير:طريقه التحضير:الفشار بالكراميل: المكونات:طريقه التحضير:الفشار بزبده والثوم مع الجبنه: المكونات:طريقه التحضير: الوسوم

الفشار له أسماء كثيره مثل البوشار، النفيش، الشوش، الشاميه، وتعتبر هذه الأسماء ترمز إلى أكلة واحدة وهي عباره عن الذره المفرقع، والفشار من المقبلات سهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار ويوجد منها أطعمة كثيرة وجميلة مثل فشار بالكرميل وفشار بالملح العادي وفشار الجبنه. المكونات: 2 ملعقة من الذره. طريقه التحضير: نقوم بإحضار وعاء لعمل الفشار ونقوم بوضعها على نار متوسطة حتى يسخن الوعاء، ونقوم بوضع الذرة ونغطيها. ونقوم بتحريك الوعاء كل عشرين ثانيه ونقوم بتهدئه النار حتى يفرقع الفشار. ونقوم بإخراج الوعاء من على النار ونقوم بوضعه فى طبق التقديم. الفشار الحلو بدون زيت:‏ المكونات: 1 كوب من الذرة.

1 كوب من الماء.

1 كوب من السكر. طريقه التحضير: نحضر قدر ونضع فيه كل المكونات التى قومنا أحضرناها على نار متوسطة، ونقوم بتحريكهم ونقوم بتغطيتهم حتى يقوم الفشار بالفرقعة، ونقوم بوضعه فى طبق التقديم. الفشار الميكرويف: المكونات: كميه من الذرة اليابسه.

2 ملعقة كبيرة من الزبده.

ملح. طريقه التحضير: نحضر كيس ونضع به الذرة اليابسه، ونقوم بغلق الكيس جيداً. نقوم بوضع الكيس في الميكرويف ونتركه لمدة دقيقتين، حتى تفرقع حبات الذرة. ونقوم بتزويب الزبده ونضعها على الفشار، ووضع رشة من الملح، ونقوم برج الكيس جيداً. الفشار بجبنه الشيدر دون الزيت: المقادير: 3 ملاعق من الزبده مذابه.

ملعقة كبيرة من بودره الشيدر.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

أربع أكواب من فشار الطهي.

ملح وفلفل أسود. طريقه التحضير: نقوم بخلط الزبده المذابه، مع جبنة الشيدر، وبودره الخردل، وفلفل الحار، وفشار المطهي. ونقوم بوضعها على النار متوسطة وإضافة الملح والفلفل الأسود، ونقوم بتقليب حتى يخلط جمعهم مع بعضهم، ووضع الفشار فى أطباق التقديم. الفشار بالكراميل: المكونات: 1 كوب من الزبده.

2 كوب من السكر البني.

نص كوب من شراب الذره.

1 ملعقه صغيرة من الملح والفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

خمس لترت من حبات الذره. طريقه التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 100 درجة. ونقوم بوضع الفشار في وعاء كبير ونقوم بإحضار مقلاه ونضعها على نار متوسطة وإضافة الزبده. وإضافة السكر البني وشراب الذره، والملح، ونتركه حتى يغلي لمدة أربع دقائق. إزالة المقلاه عن النار ووضع كربونات الصودا والفانيلا إليها. وإضافة الكريمة على الفشار حتى تتشرب الكراميل ونقوم بوضعه في طبقين ووضعهم في الفرن لمده ساعة ونقوم بتحريكهم كل خمس عشر دقائق. ونقوم بإخراج الفشار من الفرن ووضعه في أطباق التقديم. الفشار بزبده والثوم مع الجبنه: المكونات: لتران من الفشار المفرقع.

3 فصوص من الثوم المفروم.

3 ملاعق من الزبده.

نص كوب من جبنه البارميزان المبشوره.

ملح حسب الرغبه. طريقه التحضير: ونقوم بإحضار وعاء ووضع الفشار وتركه جانبا. ‏ونقوم بإحضار مقلاه ووضع الزبده وقلي الثوم في الزبده لمده 3 دقائق حتى يتغير لونها. ‏ونقوم بوضع الثوم بالزبده على الفشار وبتقليب ونقوم بتقديمه. المكونات:طريقه التحضير:الفشار الحلو بدون زيت:‏ المكونات:طريقه التحضير:الفشار الميكرويف: المكونات:طريقه التحضير:الفشار بجبنه الشيدر دون الزيت: المقادير:طريقه التحضير:الفشار بالكراميل: المكونات:طريقه التحضير:الفشار بزبده والثوم مع الجبنه: المكونات:طريقه التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفشار بعدة طرق بدون زيت وبالجبنة والكراميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.