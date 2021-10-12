كيفية العناية بالوجه طبيعياً تقشير البشرة وتبيض الوجه في المنزل

كيفية العناية بالوجه طبيعياً في المنزل دون تكلفة الكثير من المال، حيث تتوفر منتجات العناية بالبشرة بتكلفة باهظة جداً، ولهذا فقد نقدم لكم نظام إذا تم اتباعها ستحصلي علي بشرة مثالية كبشرة الأطفال.

كيفية العناية بالوجه طبيعياً في المنزل

هناك بعض التقاليد الخاطئة التي يتبعها البعض وتعتبر السبب الرئيسي في فساد البشرة، كإتباع النظام الغذائي الخاطئ، تناول الكثير من السكريات والدهون، الإفراط في تناول المشروبات الغازية، استخدام المكياج أكثر من المعتاد، فهناك أساسيات يجب اتباعها للحفاظ علي البشرة.

تناول نظام غذائي صحي

أهم ما يفيد الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص تناول الطعام الصحي المتوازن، حيث يفيد الخضار الغني بالأستروجين البشرة ويحافظ علي نضارتها ومرونتها، فالأطعمة الغنية بالأستروجين البروكلي، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة، فيتامين أ، فيتامين ج.

لابد من تقليل نسبة السكر المتناولة يومياً لتجنب أضراره، حيث يعمل السكر الزائد علي تسريع ظهور علامات التقدم بالسن، وتدمير خلايا الجلد.

يجب تناول المكملات الغذائية لتكملة الجسم بالفيتامينات الناقصة، تناول حبة من الأوميغا 3 يومياً، وشرب مالا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً.

المحافظة علي نظافة الوجه وتقشير الجلد الميت

يتساءل الكثير من الفتيات عن كيفية العناية بالوجه طبيعياً، فقد يعد الحفاظ علي نظافة البشرة من أهم الخطوات التي يجب اتباعها يومياً، فقد ينبغي غسل الوجه مرتين يومياً بالماء وغسول مناسب لنوع البشرة، لابد من إزالة المكياج قبل النوم للحفاظ علي نظافة المسامات وتجنب انسدادها مما يسبب ذلك ظهور الرؤوس السوداء والحبوب علي الجلد، تجنب ملامسة الوجه باليد لعدم نقل البكتريا المسببة لحب الشباب علي الوجه.

غسل الوجه يومياً بوضع الغسول عليه وهو مبلل، ثم تحريكه حركات دائرية وغسل الوجه بعد ذلك الماء بالبارد، ثم تطبيق علي الوجه غسول مقشر للبشرة، أو تقشير البشرة مرة واحدة كل أسبوع لعدم تراكم الجلد الميت بها مما يسرع ذلك ظهور التجاعيد بالوجه.

ترطيب الوجه يومياً

تحتاج البشرة الي الترطيب بشكل دائم لمنع جفافها بواسطة الكريمات، فقد يجب تجنب استخدام المرطبات الغنية بالزيوت إذا كانت البشرة دهنية، ومن المُفضل استخدام المواد الطبيعية في ترطيب البشرة كخل التفاح، والعسل الطبيعي، فقد يعد العسل الطبيعي مضاد حيوي أيضاً للبشرة.